JO 2024 : la folie Léon Marchand s’empare de la France

Depuis mercredi soir, la France ne vit plus que pour un seul et unique athlète : Léon Marchand. Le nageur fait vibrer des millions de personnes !

C’est un fait : les JO de Paris 2024 sont une vraie réussite. En effet, la cérémonie d’ouverture, bien que critique, a été couronnée de succès. Tout s’est bien passé. Sur le terrain, c’est la même chose. Nos athlètes sont clairement à la hauteur, la France oscillant même entre la première et la troisième position au classement général, même si à ce stade ce n’est pas vraiment représentatif puisqu’il y a encore beaucoup d’épreuves à concourir. Dans tous les cas, avec 26 médailles depuis le début de la compétition et des objectifs situés à 40 – 50, tous les feux sont au vert.

Et s’il y en a un qui nous fait vibrer, c’est bien Léon Marchand. Avec ses 3 médailles d’or, le nageur français impressionne. Les attentes autour de lui sont tellement élevées que le temps s’arrête dès que celui-ci entre dans l’arène. Le meilleur exemple ? Sa finale du 200 mètres papillon, d’ores et déjà entrée dans la légende. Ce dernier 50 mètres restera effectivement gravé dans les mémoires collectives. Et si vous étiez devant votre télévision, sachez que même les personnes présentes sur d’autres sites olympiques ont aussi pu la voir en direct.

À l’occasion du match Team USA – Soudan du Sud, au basketball, à Lille, les supporteurs se sont mis à scander des “Léon, Léon”, suscitant le questionnement des stars américaines, à qui il a fallu expliquer la situation. « Merci de m’aider à comprendre, je ne savais pas pour qui ils chantaient… Comment il s’appelle ? Marchand, c’est ça ? C’est plutôt cool, qu’ils chantent pour leurs sportifs et qu’ils leur fassent la fête » a d’ailleurs lancé Steph Curry. Même son de cloche à l’escrime, quand quelques secondes durant, la finale opposant la Corée du Sud à la Hongrie a dû être interrompue à cause des chants. Pareil au tennis de table, côté Porte de Versailles et même à Bourgoin-Jallieu à l’occasion d’un match de football opposant L’olympique Lyonnais au Torino.