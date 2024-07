JO : tout savoir sur les médailles de Paris 2024 !

Les JO Paris 2024 sont officiellement lancés. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la question des médailles que les athlètes remporteront !

Nous y sommes : les JO de Paris 2024 ont officiellement débuté vendredi dernier, avec une cérémonie d’ouverture qui ne manquera pas de rester dans les mémoires collectives. Mais plus que la fête à l’ouverture, ou à la fermeture, ce qui intéresse tout le monde, c’est bien les médailles ! De la boxe au javelot, du tir à l’équitation, il y en a pour tous les goûts. Et pour tous les sportifs engagés, remporter la médaille d’or olympique est le summum. La gloire, le prestige d’inscrire son nom à la liste des personnes qui sont sur le toit de l’Olympe a d’ailleurs, pour beaucoup, plus de valeurs encore que la médaille en elle-même.

Mais que valent-elles d’ailleurs, ces médailles ? Pour les JO de Paris, chaque médaille ne doit contenir que six grammes d’or. Plus incroyable encore, une médaille d’or olympique devra en effet être composée d’au moins 92,5 % d’argent. En revanche, les médailles d’argent et de bronze sont toutes deux entièrement constituées de leur métal respectif. Aux cours actuels, une médaille d’or vaudrait ainsi environ 863 euros, tandis que la médaille d’argent vaudrait 421 euros. La médaille de bronze, elle, vaudrait 3.58 euros, celui-ci étant un métal des plus courants !

Mais ce n’est pas tout. Dans chacune des médailles qui seront proposées, il y aura un petit bout de la tour Eiffel. Joachim Roncin, responsable du design au sein du comité d’organisation des Jeux de Paris, a déclaré : « Avoir une médaille d’or est déjà quelque chose d’incroyable. Mais nous voulions ajouter cette touche française et nous avons pensé que la Tour Eiffel serait la cerise sur le gâteau. En avoir un morceau, c’est un morceau d’histoire ». Une idée qui n’a pas manqué de séduire les internautes, qui l’ont trouvé particulièrement intéressante.