Australie : cet homme survit 71 jours dans le désert !

En Australie, un homme a passé quasiment deux mois tout seul, dans l’outback (le désert, l’arrière-pays). Il ne doit sa survie qu’à un peu de débrouiller…

Une histoire digne d’un film hollywoodien. En effet, en Australie, un homme, Ricky Megee, a passé pas moins de 71 jours dans l’outback (l’arrière-pays, perdu dans le désert), à se battre pour rester en vie. Âgé de 35 ans, cet aventurier est notamment connu pour avoir traversé le Territoire du Nord et l’Australie occidentale en 2006, mais ici, les choses pont bien failli (très) mal tourner. Il aurait été drogué et laissé sur le côté, avant que sa voiture ne lui soit volée.

Se retrouvant seul, il fait alors face à la forte chaleur australienne, sans eau ni nourriture. Activant le mode survie, il a été contraint de construire un abri de fortune à l’aide de matériaux divers et de se nourrir de grenouilles, de lézards et de plantes cuites. Homme assez imposant, il a perdu quasiment 55 kilos au cours de ces deux mois et quelques, passés tout seul. Pour boire, celui-ci se rendait à une petite source d’eau qu’il avait découvert et sans laquelle il serait probablement mort.

« Je mangeais les sangsues crues, directement dans le barrage. Les sauterelles, je les ai mangées. Mais la seule chose que j’ai dû cuisiner, ce sont les grenouilles. Je les ai glissées sur un morceau de fil de fer et j’ai collé le fil sur mon abri, j’ai laissé le soleil les sécher un peu jusqu’à ce qu’elles soient un peu croustillantes et je les ai mangées », a-t-il notamment expliqué aux différents médias du monde entier, qui se sont pressés pour l’interroger.

Il devra son salut à un groupe d’employés du centre d’élevage de Birrinduru. La polic,e elle, affirme qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il a effectivement été drogué et recherche toujours le véhicule du monsieur. « Jusqu’à présent, l’enquête n’a révélé aucun élément permettant de penser que des infractions pénales ont été commises. La police essaie toujours de localiser le véhicule de l’homme ». Aurait-il légèrement perdu la tête ? Était-ce un défi qui a mal tourné ? Affaire à suivre…