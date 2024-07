Santé : ces 4 aliments à absolument éviter !

Rester en bonne santé, ce n’est pas si simple que ça. Mais alors, comment s’y prendre ? Première chose à mettre en place : bien se nourrir. Voici les aliments à mettre de côté.

On le sait, pour être en bonne santé, il y a certaines choses qu’il faut absolument faire ou mettre en place. Se bouger, déjà. La sédentarité a un impact terrible sur notre santé et faire du sport est une bonne manière de changer les choses. Courir, faire de la randonnée, bref… Faire un peu d’effort ! Mais il n’y a pas que ça. Bien manger est une seconde (très) bonne chose à mettre en place. En effet, manger trop gras, trop salé, trop sucré… Tout cela peut négativement impacter votre santé. Si on le sait déjà, le Dr Jeremy London, chirurgien cardiaque, a réalisé et diffusé une vidéo virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle il présente les quatre types d’aliments et de boissons à éviter selon lui.

Et la première des choses à éviter, ce sont les fast-foods (mais ce n’est pas vraiment une surprise). Y aller une fois de temps en temps ne changera rien et vous ne vous retrouverez probablement pas avec vos artères bouchées. En revanche, si les fast-foods composent la majeure partie de votre alimentation… Pensez à arrêter. Il en va de même pour les boissons gazeuses. Le Dr. London a d’ailleurs qualifié tout ce qui est coca, fanta, etc de “mort liquide”. Riches en sucre, elles contiennent aussi des produits relativement dangereux pour l’organisme.

Troisième type de produits à stopper : les produits laitiers. Désolé. En effet, mais tout ce qui est fromage et lait ou yaourts doit absolument être mis de côté. Enfin, “absolument”, car vous y avez toujours le droit, il faut juste éviter d’en prendre des tonnes par jour. « Nous sommes les seuls mammifères à boire du lait en dehors de la petite enfance et nous le buvons d’une espèce différente. Pensez-y ». C’est quand même bien compliqué. Le fromage, c’est tellement bon !

Enfin, il faut à tout prix éviter l’alcool ! Véritable poison, l’alcool peut tout simplement nous détruire. Même une consommation modérée ou occasionnelle peut nous faire du mal. Riches en sucre, détruisant le foie, pouvant susciter l’addiction… Tout cela n’a vraiment rien de bon, n’est-ce pas ? Même si un petit verre de temps en temps peut faire plaisir, c’est comme tout : attention et surtout, avec modération !