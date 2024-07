Canada : la fin de cet avocat est des plus terribles !

Au Canada, un avocat a trouvé la mort dans des circonstances assez terribles. Retour sur une histoire qui a agité le pays !

Garry Hoy est un avocat dont vous n’avez probablement jamais entendu parler. Et pour cause, ce dernier est décédé en 1993. Mais pourquoi parlons-nous, aujourd’hui, de lui ? Pour vous présenter son parcours, mais aussi et surtout, la façon assez tragique dont il a trouvé la mort. Cet avocat de 38 ans était un employé respecté du cabinet Holden Day Wilson, situé dans la ville de Toronto. Également ingénieur, ce dernier vouait une véritable passion pour ce qui était gratte-ciels ultramodernes. Et justement, dans son cabinet, tout a été pensé sur-mesure. Selon le promoteur chargé de son développement, les vitres de l’immeuble, dont les bureaux de l’avocat se trouvaient au 24e étage, étaient tout simplement indestructibles.

D’ailleurs celui-ci s’amusait souvent à se jeter dessus pour montrer à tout le monde qu’en effet, elles l’étaient… Vous voyez où on veut en venir. Si des jours, des mois durant, ses sauts démontraient bien que les vitres étaient incassables, un beau jour, tout a viré au drame. Le 9 juillet 93, alors que des stagiaires se sont rendus sur place pour visiter les locaux, Hoy décide de se jeter sur la fenêtre. L’avocat a saisi l’occasion d’impressionner et, comme il l’avait fait plusieurs fois auparavant, il s’est jeté de tout son poids contre la grande fenêtre pour montrer qu’elle était incassable.

Problème, au lieu de rebondir, comme toujours, ce dernier a tout simplement traversé la fenêtre en question… À la grande détresse des élèves, des avocats et de Hoy lui-même. « Je ne connais aucun code de construction au monde qui permette à un homme de 70 kilos ou plus de courir contre une fenêtre en verre et d’y résister. » a alors déclaré un ingénieur en bâtiment, après que l’avocat a été déclaré mort, sur le coup… Mais il s’est avéré que tout le monde a eu tort. En effet, ce n’est pas la vitre qui a cassé, mais le cadre de la vitre. Le verre était intact, 24 étages plus bas. Où quand vouloir prouver à tout le monde qu’on a raison, peut mener à la pire des décisions.