Avicii : de nouveaux détails sur sa mort

Un nouveau documentaire sur le décès d’Avicii vient de voir le jour, avec de tristes détails fournis de la part de ses proches.

En 2018, le DJ star Avicii nous quittait. L’annonce avait alors choqué le monde entier, personne ne s’y attendait vraiment… Quand bien même, la garde rapprochée de Tim Bergling de son vrai nom, savait très bien qu’il luttait contre certains démons, depuis des mois, des années. C’est à Mascate, en Oman, qu’il mettra fin à ses jours. Son histoire est aujourd’hui (re)racontée dans un documentaire intitulé “Avicii : I’m Tim” a été projeté pour la première fois au festival du film de Tribeca dimanche 9 juin. Ce documentaire comprend des échanges et interviews exclusifs des proches de celui qui n’avait que 28 ans au moment du drame.

L’une des personnes interviewées n’est autre que Jesse Waits. Celui-ci a rencontré Bergling en raison de son travail, côté Las Vegas, dans le monde de la nuit. Parlant de l’impact des analgésiques sur Bergling, Waits a déclaré que cette habitude avait fini par créer « plus d’anxiété » pour le DJ. « Je me suis rendu compte qu’il prenait des analgésiques. J’ai grandi dans une famille qui se droguait et j’ai vu que lorsque les gens prennent des opiacés, leurs yeux changent. L’épingle, les petites parties noires de leurs yeux. Ses yeux étaient grands ouverts comme ceux d’un zombie – il n’était pas là.”

Selon lui, Avicii s’est enfermé dans un cercle vicieux. En effet, il prenait son traitement pour lutter contre son anxiété, mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. Dépendant, de plus en plus anxieux, ce dernier n’a pas réussi à s’en sortir. D’autres de ses proches, comme Aloe Blacc, collaborateur régulier, ont révélé qu’ils auraient aimé avoir remarqué « l’appel à l’aide » dans la musique de Bergling. Le plus marquant pour lui ? La chanson “SOS” pour laquelle il a posé sa voix, après le décès de l’artiste.