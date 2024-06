Une folle découverte sur les yeux bleus, effectuée !

Une découverte réalisée au sujet des personnes qui ont les yeux bleus vient d’être effectuée. Une découverte pour le moins surprenante !

Avoir les yeux bleus, vous rend-il spécial ? La réponse est… Oui. En effet, selon une récente étude, avoir les yeux bleus ferait de vous une personne non pas unique, car vous êtes beaucoup à les avoir, mais un peu spécifique. Toutes celles et ceux qui ont les yeux bleus seraient, effectivement, les descendants d’un seul être humain. Cela fait tout de même beaucoup de monde, puisque 8 à 10% de la population mondiale serait concernée. Mais quid ? Qu’est-ce que cela veut dire, exactement ? Qui est ce vieil ancêtre ? L’étude en question a révélé que la mutation génétique proviendrait d’un seul être humain ayant vécu il y a entre 6 000 et 10 000 ans. Une belle percée pour les chercheurs, qui depuis des années, s’efforcent de découvrir la vérité derrière cette mystérieuse mutation, en examinant le gène OCA2, qui détermine le niveau de pigment brun dans l’œil humain.

Mais il s’avère que tous faisaient fausse route. L’œil bleu vient d’une mutation du gène HERC2. Cet accident naturel inhibe complètement l’OCA2, transformant ainsi le brun en bleu. Et comme chaque personne aux yeux bleus présente cette même mutation, il n’a pas fallu longtemps pour comprendre qu’en remontant le fil de l’Histoire, on arriverait à une seule et même personne. Les scientifiques estiment d’ailleurs que cette mutation aurait eu lieu lorsque les humains ont migré de l’Afrique vers l’Europe.

Cela serait d’ailleurs la raison pour laquelle quasiment seules les personnes d’origine européenne seraient concernées par cette mutation génétique. “Nous pouvons conclure que tous les individus aux yeux bleus sont liés au même ancêtre. Ils ont tous hérité du même commutateur exactement au même endroit de leur ADN.” Le plus fou dans cette histoire ? Non, les yeux bleus ne sont pas vraiment bleus… Désolé de tous vous décevoir. En effet, les fibres présentes dans les yeux absorbent et diffusent des ondes de lumière qui parviennent aux yeux, ce qui leur donne la sensation d’avoir cette couleur.