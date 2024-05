MySpace : l’étrange reconversion de son fondateur

Tom de MySpace, cela vous dit quelque chose ? Son fondateur, qui a quitté le navire en 2009, a décidé d’opter pour une drôle de reconversion. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet !

MySpace a été l’un des tous premiers réseaux sociaux à voir le jour sur internet. À vrai dire, tout a débuté… En 2003 ! Un précurseur de Facebook, Twitter ou encore Instagram donc, avec à sa tête un certain Tom. Mais oui, vous savez, le fameux “Tom de MySpace”, qui était votre premier et probablement votre seul ami au moment de vous lancer.

Deux années plus tard, en 2005, MySpace est devenu le septième site web le plus visité de la planète, ce qui est tout simplement exceptionnel. Tom Anderson, son fondateur donc, est resté à sa tête jusqu’en 2009, date à laquelle il a décidé de quitter le navire, vendant sa plateforme pour 580 millions de dollars. Et son histoire est incroyable, car oui, Tom a fait beaucoup depuis à commencer par investir dans l’immobilier et s’offrir quelques belles vacances. Sauf qu’il a continué sur cette voie, devenant… Photographe de voyage. Celui-ci a quasiment tout quitté pour vivre de sa passion et prendre de jolies photos aux quatre coins du globe.

Quasiment, car il est aussi devenu conseillé, quelques mois, auprès d’une entreprise qui a contribué à la conception d’une application Facebook. Une révélation sur sa nouvelle activité, qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes. « MySpace était le meilleur site de médias sociaux qui ait jamais existé. » quand d’autres font un parallèle sur les réseaux d’avant et d’aujourd’hui, « Tom n’a pas utilisé MySpace pour perturber les élections, voler les données des gens, gonfler son ego ou multiplier les discours haineux. » Un réseau social que seuls les trentenaires d’aujourd’hui peuvent connaitre et qui devrait probablement les rendre nostalgiques d’une époque finalement très chouette !