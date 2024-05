Égypte : on en sait plus sur la construction des pyramides !

En Égypte, de nombreux secrets entourent la construction des pyramides. Une partie viendrait d’être levée.

Les pyramides d’Égypte fascinent depuis des siècles. En effet, les archéologues et égyptologues ont encore du mal à comprendre comment est-ce que de si imposantes constructions ont été rendues possibles. De nombreuses théories, toutefois, ont vu le jour. En même temps, il faut bien en émettre pour comprendre comment les Égyptiens ont réussi la prouesse de déplacer, monter, tailler de si imposants blocs de pierres. Et justement, en lien avec toutes ces théories, une nouvelle découverte vient d’être effectuée par les chercheurs de l’université de Caroline du Nord à Wilmington. Une découverte en lien direct avec l’emplacement de ces pyramides… En effet, ces lieux n’auraient pas été choisis au hasard !

Pourquoi auraient-ils passé des années et des années à construire ces mégastructures, à peu près au même endroit, en ligne au milieu de l’un des environnements les plus éprouvants de la planète ? Alignées oui, mais aussi et surtout, relativement proche du Nil, à environ 5 km. À ce titre, selon Eman Ghoneim, ces pyramides pourraient avoir été construites dans le but de dominer une vaste étendue verte (qui se trouvait là, il y a des milliers d’années), le long du Nil. Difficile à croire aujourd’hui, mais à l’époque, la région était probablement beaucoup plus verte que ce qu’elle n’est actuellement. D’ailleurs, 31 pyramides ont été construites le long d’un bras d’eau de 64 km.

« De nombreuses pyramides, datant de l’Ancien et du Moyen Empire, ont des chaussées qui mènent au bras et se terminent par des temples de la vallée qui ont pu servir de ports fluviaux le long du bras dans le passé » affirment les chercheurs ajoutant, qu’en plus de leur permettre de dominer la région, le Nil servait aussi au transport de l’ensemble des matériaux et des hommes. Depuis, ce bras du Nil a aussi disparu. Mais des vestiges de sa présence subsistent et laissent ainsi supposer qu’il offrait aux Égyptiens, tout ce dont ils avaient besoin pour développer leurs infrastructures.