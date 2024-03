Combien de pas marcher pour être en bonne santé ?

Marcher 5, 10.000 pas par jour ? Mais comment s’y prendre pour être en bonne santé ? Une étude longue de 10 ans répond à cette épineuse question.

Marcher pour améliorer sa santé ? La réponse est oui… Mais peut-être pas autant que ce que vous croyez. En effet, depuis des années, l’idée de devoir marcher 10.000 pas par jour s’est imposée comme étant LA solution pour être moins malade, pour renforcer son cœur et donc, gagner de l’espérance de vie. Mais il s’avère qu’il serait inutile de faire autant. Une étude lancée en 2013 par la London School of Economics et Vitality (assurance maladie) et qui aura duré 10 ans, est venue démontrer que 5.000 pas, trois fois par semaine, était largement suffisant.

Et cette barre, qui est beaucoup moins élevée que celle des 10.000 par jour, si elle venait à être atteinte, permettrait à l’assurance maladie britannique d’économiser de l’argent. Beaucoup d’argent même puisqu’on parle de 15 milliards de livres sterling à l’année (soit près de 17 milliards d’euros). Mieux encore, cette barre des 15.000 pas par semaine, doit être atteinte sur deux ans seulement. Cela permettrait de gagner 2 ans et demi de vie chez l’homme, 3 ans chez la femme.

Au cours de cette même étude, il a été révélé que marcher 15.000 pas par semaine, sur trois ans, permettait cette fois-ci de réduire les risques d’être touché par le diabète de type 2, de près de 41%. Naturellement, plus on marche, mieux c’est. Pour celles et ceux qui touchent les 10.000 pas par jour, sur trois ans, le risque de développer une maladie grave et importante est encore plus faible, puisqu’il est réduit de 57% au total. L’étude a aussi révélé qu’après avoir fait plus de 7 500 pas trois fois par semaine, les personnes âgées de plus de 65 ans avaient au moins 52 % de risques en moins de mourir prématurément. Naturellement, cela ne fait pas tout : il faut apprendre à bien mieux manger, à bien s’hydrater et à bien se reposer pour que cet ensemble soit performant.