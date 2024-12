Chine : découverte d’une superbe cité antique

En Chine, une cité antique a été découverte. Problème, celle-ci est sous l’eau, et ce, depuis plusieurs dizaines d’années. Difficile d’en percer les secrets.

Difficile de dater cette cité antique. Mais soyez certain d’une chose : les scientifiques sont sur le qui-vive pour percer les mystères de cette cité découverte… Sous l’eau. Une cité antique dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler. Mais comme vous l’aurez compris, les travaux risquent de prendre un peu plus de temps que prévu. En effet, la ville entière se trouve sous l’eau, et ce, depuis plusieurs dizaines d’années déjà. Cette ville, surnommée « l’Atlantide de l’Orient », Shicheng – ou la Cité du Lion – existe depuis, entre 600 ans et 2 millénaires. Une cité qui se trouve sous l’eau…

À cause du gouvernement chinois. En effet, à l’époque (1959), l’exécutif décide d’installer dans la région une centrale hydroélectrique. Ils ont donc demandé aux habitants de toute la région de déménager et la ville a été inondée, créant ainsi le lac Qiandao. Contrairement à ce qui était imaginé, l’eau a permis de conserver la cité de manière quasi intacte. L’eau utilisée pour créer le lac artificiel ne contenait pas d’éléments corrosifs ni d’éléments biologiques marins, de sorte que la vieille ville a été préservée du type de dégradation que l’on peut attendre du temps et de l’immersion dans un lac.

Pour le moment toutefois, une grande partie de l’île reste inondée et on ne sait pas encore tout des nombreux mystères qu’elle renferme. S’il est possible d’en visiter certaines parties, tout le monde ne peut y accéder. En effet, il faut détenir un diplôme de plongée sous-marine et de plongée de nuit. Les plongeurs chercheurs, eux, tentent de cartographier les rues et les structures, mais aussi l’intérieur des bâtiments afin de nous offrir à nous, grand public, un meilleur aperçu de ce à quoi cette antique citée pouvait jadis ressembler.