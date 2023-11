WhatsApp : attention à ce virus !

Sur WhatsApp, un virus sévit actuellement. Attention, ce dernier peut impacter vos données personnelles ainsi que celles de vos contacts.

On le sait, internet et les applications peuvent parfois être une vraie source de problèmes. Récemment, WhatsApp a ainsi été victime d’une attaque informatique et vous n’étiez probablement pas au courant. Pourtant, 340.000 personnes ont été touchées, rien qu’au mois d’octobre. Les chiffres pourraient être bien plus importants. C’est l’entreprise spécialisée en cybersécurité, Kaspersky, qui le 3 novembre a tiré la sonnette d’alarme. Tous les pays sont concernés, mais les communications effectuées en azéri ainsi qu’en arabe seraient surtout touchées.

Afin de rapidement propager leur malware (logiciel malveillant), les hackers utilisent des “mods”. Ils permettent d’ajouter des fonctionnalités au service de messagerie ou d’en personnaliser l’interface, mais uniquement sur Android. Du moins, c’est l’utilisation classique qui est supposée en être faite. Ces derniers ont donc modifié des mods pour les rendre malfaisants. Dès qu’il s’installe sur votre appareil (cela peut se faire en cliquant sur un lien Telegram, par exemple), le logiciel envoie vos informations privées au serveur malfaisant. Mais pire encore, ce sont vos contacts qui sont aussi ciblés.

En effet, les détails du compte de votre contact sont envoyés. Résultat, la base de données est assez folle. Enfin, le microphone de votre smartphone peut s’activer à distance et toutes les informations et fichiers de votre téléphone peuvent être téléchargées et enregistrées. Azerbaïdjan, Arabie saoudite, Yémen, Turquie et Égypte sont surtout ciblés, mais France, USA, Russie ou encore Allemagne sont aussi ciblés. Attention donc à ne télécharger vos applications et vos fichiers depuis des sources certifiées et vérifiées. Enfin, évitez de cliquer sur des liens douteux, notamment sur Telegram ou des réseaux tels que Twitter, qui sont connus pour être des endroits ou les tentatives de pishing sont assez courantes.