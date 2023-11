X (Twitter) : la France est le pire pays d’Europe !

La France serait le pire pays d’Europe sur Twitter. Le pays où le plus de messages haineux seraient véhiculés sur le réseau social d’Elon Musk.

En France, la question de l’anonymat sur les réseaux sociaux et de l’utilisation qui en est faite pour insulter sur les gens, suscite le débat. Et cette dernière étude ne devrait pas aller dans le sens d’un internet libre et accessible à tout le monde. En effet, la DSA (Digital Services Act), organe européen, a souhaité obtenir des informations concernant la façon dont internet était utilisé en France. Résultat ? La France serait la championne d’Europe des propos violents et illicites. Rien que ça. Un rapport peu flatteur pour notre pays donc. Mais comment peut-on vraiment déterminer si nous sommes les pires ? C’est en fait très simple.

En effet, ce rapport compare en fait le nombre de signalements, de suppressions et de suspensions qui ont pu être opérés par le réseau social, partout en Europe. Entre le 28 août et le 20 octobre, ce sont plus de 16.288 messages qui ont été supprimés, soit près de deux fois plus qu’en Espagne ou qu’en Allemagne, deux pays beaucoup plus actifs que nous sur les réseaux sociaux. Dans le détail, 4.300 messages sont liés au harcèlement et 6.000 sont liés à des propos violents.

Pour lutter, X (anciennement Twitter) a mis en place une équipe internationale, qui fonctionne 24h sur 24. 52 modérateurs (humains) travaillent ainsi au jour le jour pour tenter d’assainir le réseau, contre 81 modérateurs allemands, 12 modérateurs arabes et 2.294 modérateurs anglais. Une manière pour X de répondre aux accusations, notamment celles de la Commission européenne, qui accusait le réseau d’être un peu trop souple dans sa modération, notamment en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. Ces critiques et les nombreuses demandes politiques ont d’ailleurs agacé Elon Musk qui, à plusieurs reprises, a affirmé qu’il était prêt à fermer X en Europe car les demandes émises par l’Union européenne étaient bien trop restrictives.