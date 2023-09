Afrique du Sud : un homme passe 10 jours sous l’eau !

En Afrique du Sud, un homme a décidé de vivre une dizaine de jours, sous l’eau. Pourquoi ? Simplement pour savoir s’il pouvait le faire.

Nous sommes en 2002, en plein mois de novembre. Ce jour-là, Tim Yarrow, plongeur sud-africain décide tout simplement de vivre sous l’eau. Résultat, ce dernier se retrouve dans l’aquarium d’un centre commercial et y passe pas moins de 10 jours. L’objectif ? Comprendre comment cela pourrait impacter son organisme. La finalité ? Tout s’est plutôt bien déroulé. Seules ses mains se sont retrouvées dans un état franchement déplorable. Rien de surprenant. Si vous avez vu ce qui arrive à vos mains après avoir passé 45 minutes dans le bain, imaginez ce qu’elles deviendraient après plus d’une semaine !

Autre point (qui fait franchement pas rêver), la façon avec laquelle ce dernier s’est nourri. Tout cela a été réalisé à l’aide d’un tube. Ses défections ont subi le même sort. En effet, ses excréments ont été évacués à l’aide d’un tube qui était relié à un cathéter. Tout cela mis à part, Tim a découvert qu’il était effectivement possible pour un humain de passer une dizaine de jours sous l’eau… Même si on doute qu’il ait envie de recommencer.

Cet “exploit” a été détaillé dans une émission britannique, intitulée Outrageous Acts of Science. Au cours de ce programme, la biologiste britannique Ellie Harrison a expliqué pourquoi les mains de ce monsieur étaient devenues si laides. « La raison pour laquelle les mains et les pieds sont si ridés est que la surface de la peau est recouverte de cellules de kératine mortes qui absorbent l’eau plus rapidement que toutes les autres cellules. Comme elles sont attachées aux cellules kératiniques vivantes qui se trouvent en dessous, elles se gonflent et finissent par se rider. » À terme, la peau pourrait même se décomposer. En bref, il vaut mieux éviter de vivre sous l’eau, au risque de se faire beaucoup de mal.