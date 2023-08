Brésil : elle survit 11 jours dans un cercueil

Au Brésil, une jeune femme aurait survécu environ 11 jours dans un cercueil, sous terre, après avoir été déclarée morte par erreur. Une terrible histoire.

Le genre d’expérience que nous n’avons pas vraiment envie de vivre. En effet, au Brésil, une femme de 37 ans, Rosangela Almeida, a été déclarée morte en janvier 2018. Naturellement, la famille entre en deuil et organise son enterrement. Problème, au bout de 11 jours, les forces de l’ordre ont un doute et décident de déterrer le cercueil. Une situation assez surprenante, notamment quand on sait qu’elle a déjà subi un choc septique et deux crises cardiaques. En bref, rien ne laissait penser que Rosangela allait éventuellement se remettre de tout ça pour reprendre goût à la vie. Et pourtant…

Au cimetière, des visiteurs du cimetière de Riachao das Neves (nord du Brésil) ont affirmé avoir entendu pas mal de bruits, notamment des coups et des gémissements provenant d’une tombe fraîchement posée, celle de Rosangela. « Quand je suis arrivé devant le cimetière, j’ai entendu des gémissements et des coups. Quand je suis arrivé devant la tombe, j’ai entendu des coups venant de l’intérieur. J’ai pensé que les enfants qui jouent autour du cimetière me faisaient une blague. Puis je l’ai entendue gémir deux fois, et après ces deux gémissements, elle s’est arrêtée » a notamment expliqué une jeune femme.

Résultat, celle-ci alerte les autorités. Après vérifications, ces dernières retirent la terre et vont chercher la tombe. La jeune femme s’était blessée au niveau des poignets et au niveau du front à force de taper sur le cercueil. Germana de Almeida a déclaré : « Les clous du couvercle étaient desserrés. Sa main était blessée ». Du sang a même été retrouvé à l’intérieur. Malheureusement, entre le moment où elle a été enterrée et le moment ou le cercueil a été récupéré, Rosangela est décédée, laissant ainsi supposer qu’elle aurait passé plus d’une semaine en vie… Avant de mourir enterrée. Une enquête est toujours en cours.