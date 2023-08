20 ans après, elle avoue un incroyable secret

Aux USA, une jeune femme a avoué 20 ans après qu’elle était plus ou moins directement responsable de la naissance de sa sœur. On vous explique comment et pourquoi !

C’est un incroyable secret que celui révélé par une jeune Américaine, Keely, âgée de 25 ans. Sur TikTok, la jeune femme a effectivement avoué avoir percé les préservatifs de sa mère lorsqu’elle était beaucoup plus jeune, dans le seul but d’avoir un petit frère ou une petite sœur. Selon ses dires, elle serait entrée dans la chambre de ses parents avant de trouver de petits paquets brillants, sur la table de chevet de ses parents. « Maman, je suis vraiment désolée« , explique-t-elle en commençant sa vidéo. « Mais je ne suis pas désolée parce que Sam est là.

« Ma meilleure amie et moi sommes allées dans la chambre de ma mère et de mon père quand nous étions plus jeunes, et il y avait des sachets brillants sur la table de nuit ». Cette amie en question connaissait l’outil et a évoqué à Keely, leur utilité. Elles se seraient ensuite saisies d’une aiguille à coudre avant de piquer le paquet, pour rire. Keely a oublié l’incident des préservatifs et a été très heureuse lorsque ses parents lui ont annoncé la grossesse, quelques mois plus tard.

« Ma mère m’a dit qu’elle était enceinte et j’étais si heureuse », a-t-elle déclaré. Mais quelques années plus tard, la mère de Keely se confie (sur le ton de l’humour) « Je ne sais pas comment cela s’est produit ! Nous étions si prudents ». La suite ? Les internautes souhaitent que Keely en parle à ses parents et surtout, qu’elle filme leur réaction. « Nous avons besoin de la vidéo de la réaction de tes parents dès que possible », a commenté une internaute. Un autre a ajouté : « Il faut que ce soit dans ton discours quand ta sœur se mariera ».