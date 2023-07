AirBnb : une jeune femme découvre une caméra cachée

Dans un AirBnb, une jeune femme est tombée sur une caméra cachée à l’intérieur d’un réveil. Elle explique en vidéo TikTok, comment elle a fait pour s’en rendre compte.

C’est le genre de choses, qui fait un peu flipper. En effet, deux touristes ont récemment découvert, dans un AirBnB qu’elles louaient, une caméra cachée. Celle-ci se trouvait dans un réveil qui était pointé vers la douche. Celle-ci serait installée depuis un bon moment. En effet, ce sont près de 14 personnes qui auraient d’ores et déjà été filmées. Peut-être plus. Cette découverte, Madison l’a raconté sur un TikTok. « Le mec m’a filmé, moi et toutes les personnes qui sont passées avant moi ».

L’idée, à la base, était de profiter d’un week-end de détente, en Haute-Savoie, du côté de Dingy-Saint-Clair. Naturellement, la jeune femme a souhaité prendre une douche et c’est à ce moment-là que ce qui devait être 48h de calme et de relaxation s’est transformé en un cauchemar. Le parquet d’Annecy a ouvert une enquête pour captation d’images et atteinte à la vie privée. Les forces de l’ordre ont également reçu un ordre de perquisition pour se rendre dans les locaux de AirBnb et obtenir l’identité des personnes qui se trouvaient sur place auparavant. L’annonce, elle, a été supprimée.

Et pour cause ! Le profil de l’individu ne laissait rien présager. Inscrit depuis 2018, l’homme en question avait reçu énormément de commentaires. « Je suis sous ma douche, je me retourne vers la machine à laver et je capte dans le réveil il y a une caméra » explique Madison, qui part alors avec le réveil, à la gendarmerie. Finalement, y sont découvertes une carte mémoire de 32Go et les vidéos de 14 personnes, en plus de deux locataires actuels. « Si je n’avais pas vu le témoignage d’une autre personne a qui c’est arrivé il n’y a pas longtemps je ne me serai même pas posé la question tellement c’est subtil » reconnaît Madison. « Ça peut être dans des détecteurs de fumée, dans une prise USB, derrière un miroir… Et ça n’arrive pas qu’aux autres ».