Sarcophage ouvert : bientôt une malédiction ?

Des archéologues ont récemment ouvert un vieux sarcophage tout noir. De quoi susciter les craintes de pas mal de monde. Alors, malédiction, ou non ?

On le sait, à cause des films et séries, beaucoup de personnes semblent désormais craindre le passé. Mais les archéologues, eux, n’en ont que faire. Récemment, ces derniers ont ressorti de sous la terre, un sarcophage vieux de plus de 2000 ans. C’est à Alexandrie, en Égypte, que cette découverte a eu lieu. Et si celle-ci a tant fait parler, c’est tout simplement parce que le sarcophage en question est, d’une part, tout noir et d’autre part, plutôt… Grand. En bref, tout cela fait un peu peur et certaines personnes ont été très surprises de voir que toute l’équipe à l’origine de cette trouvaille était prête à tout ouvrir.

L’ouverture des tombes et des sépultures remontant à l’ancienne Égypte est souvent associée à des “malédictions”. Quiconque tenterait de déranger les défunts, s’exposerait ainsi à un possible malheur. La malédiction la plus célèbre est celle de Toutankhamon. En effet, à l’époque, plusieurs personnes à l’origine de la découverte décèdent subitement. Très vite, cela fait les gros titres. Mais, ce qui n’a pas été dit, c’est que beaucoup des membres de l’expédition ont tout simplement survécu et sont décédés âgés, très âgés.

Quoi qu’il en soit, lorsque les archéologues ont découvert le sarcophage de granit noir, les plus superstitieux ont tiré la sonnette d’alarme. Mais, il s’est avéré que ce sarcophage a été ouvert en 2018 et que, depuis, tout le monde va bien. Il a été placé sous terre en 323 avant J.-C., après la mort d’Alexandre le Grand. Celui-ci était à l’origine d’un formidable empire, qu’il a laissé aux siens au moment de mourir… Qui se sont ensuite déchirés. Et, au fait, dans ce sarcophage ? N’ont été retrouvés, que des squelettes, dont l’un était un soldat touché par une flèche… Et, de l’eau rouge stagnante.