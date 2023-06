Une balle tirée le tue… 20 ans après !

Aux USA, un fermier a été tué par un tir effectué à son encontre, 20 avant. Une histoire terrible qui marque la fin d’un enchaînement d’événements tragiques.

De drôles d’histoires, ont en a tous entendu à diverses reprises. Mais celle d’Henry Ziegland dépasse un peu toutes celles qu’on a déjà entendues. Et pour cause ! Ce fermier de Honey Grove, au Texas, a décidé de quitter sa compagne de l’époque, une certaine Maysie Tichnor… Au point de mettre fin à ses jours. Une détresse amoureuse comme elle n’en avait jamais connu. C’en était trop pour elle. Mais son frère a décidé de la venger. Il s’est rendu au domicile d’Henry et l’a abattu avant de retourner l’arme contre lui et de se suicider. Tout du moins, c’est ce qu’il pensait, car contrairement à ce qu’il a vu, Henry n’est pas décédé. Le premier tir n’a fait que l’effleurer et a atterri dans un arbre derrière lui.

Se passe ensuite deux décennies. Vingt ans sans que rien ne se passe de grave dans la vie d’Henry qui, de toute façon, doit avoir encore du mal à dormir la nuit. Propriétaire du terrain sur lequel il vit depuis longtemps, il décide d’abattre quelques arbres qui s’y trouvent. Or, il y en a un qu’il n’arrive pas à faire bouger parce qu’il est trop gros. Résultat, au lieu de l’abattre à la hache ou de faire appel à des professionnels, ce dernier perce des trous dans le tronc et y dépose des bâtons de dynamite. Lors de la détonation, l’arbre a été réduit en pièces, comme prévu, mais se trouvait encore la balle qui, vingt ans plus tôt, a bien failli lui coûter la vie.

Comme vous devez vous en douter, l’explosion a projeté la balle dans les airs, touchant Henry à la tempe et le tuant sur le coup. Une histoire absolument incroyable, qui a fait la une des médias locaux. Cette histoire est-elle pour autant vraie ? À l’époque, les canulars allaient bon train et les médias évoquaient cette fois-ci la ville de Fort Worth. C’est à peu près la chose qui a changé. Pour le reste, on n’en sait pas forcément plus, mais on aime à croire que cette histoire est vraie (tragiquement vraie, pour être plus précis) tant elle est incroyable et démontre comment à l’époque, les choses étaient si différentes !