Il dépense 2 millions par an pour rajeunir (et ça marche)

Bryan Johnson, c’est une sorte de Benjamin Button, mais avec beaucoup plus d’argent. En effet, cet entrepreneur dépense une vraie fortune pour rajeunir.

Vieillir fait peur à pas mal de monde. En entrepreneur de 45 ans, a d’ailleurs décidé de s’attaquer frontalement à la mort et dépend 2 millions de dollars, par an, pour rester jeune. Il l’a d’ailleurs affirmé : “il n’a pas l’intention de mourir” de si tôt ! Cet homme, c’est Bryan Johnson. Il a été à la tête de Braintree Venmo, une entreprise de gestion des paiements, qui a été vendue à Paypal pour 800 millions de dollars ! Il a ensuite lancé “Projet Blueprint”, pour que son corps retrouve l’âge de 18 ans. Il a à sa disposition, une équipe de 30 médecins.

Celle-ci est dirigée par Oliver Zolman, un expert anti-âge. Ces chercheurs surveillent de près son sang, son cœur, son foie, ses reins, son cerveau, ses vaisseaux sanguins et sa santé sexuelle. Tous les jours, ce dernier prend pas moins de 80 vitamines et de suppléments minéraux. Il consomme également 1977 calories et ne mangent que de la purée de légumes, du lait d’amande, des noix, des graines de lin et des baies. Il se couche tous les jours à 20h30, fait une heure d’exercice et porte des lunettes anti-lumières bleues. Il utilise, enfin, des lasers pour éliminer tous les dommages que le soleil pourrait causer à sa peau.

Si le projet a débuté il y a dix ans, Bryan est entré dans le vif du sujet, il y a deux ans environ. Aujourd’hui âgé de 45 ans, ce dernier affirme avoir le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’un homme de 28 ans, la forme physique et la libido d’un homme de 18 ans. Il a reçu le sang de son fils, Talmage, âgé de 17 ans. Il a également donné de son sang à son propre père, âgé de 70 ans.

« Nous sommes littéralement fous en tant qu’espèce. Nous sommes accros à la malbouffe, à l’alcool, aux drogues, aux cigarettes, toutes ces choses qui nous font nous sentir mal. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes. Comment pouvons-nous espérer sauver la planète, survivre en tant qu’espèce, si nous ne pouvons pas faire la paix avec notre propre corps ? Je n’ai pas su prendre soin de moi, alors je me suis dit : et si je laissais mon corps décider de son mode de vie ? Et si c’étaient les données, et non les émotions, qui géraient mon alimentation et mon sommeil ? »