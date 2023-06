Dating : cette nouvelle tendance bien sombre

Une nouvelle tendance dating est en train de prendre de l’ampleur, le fait de laisser la situation pourrir et de ne prendre aucune décision. Étudions le sujet, un peu plus en détail.

Une nouvelle tendance toxique ? En effet, beaucoup de relations amoureuses sont en train de se terminer, mais de manière relativement désobligeante. En effet, s’il n’y a jamais de bonnes manières de mettre fin à une relation, certaines sont de plus en plus difficiles à vivre pour les personnes qui la subissent. On pense notamment au ghosting, qui est l’art de ne plus jamais répondre à une personne (tout en prenant soin de lire son message, naturellement). C’est également l’art de bloquer la personne concernée, sans jamais lui expliquer quoique ce soit. En bref, c’est laisser l’autre dans une situation d’étonnement, de surprise, sans jamais lui donner d’explication.

Une nouvelle méthode consiste à adopter une technique qu’on pourrait qualifier d’assez lâche. L’idée ici est de laisser la situation empirer, devenir invivable, en bref… Ne fait aucun effort, et ce, dans le seul but d’accélérer son départ, sans pour autant en prendre l’initiative. Incapables de le faire eux-mêmes, ils cessent tout simplement de faire des efforts, s’éloignant lentement de leur partenaire dans l’espoir qu’il en finisse avant qu’ils ne soient obligés de le faire. C’est une approche de plus en plus utilisée afin d’éviter la confrontation.

« Il s’agit d’une approche lâche de la fin d’une relation, qui consiste à se retirer lentement pour éviter les conversations difficiles, voire à s’éclipser », a déclaré Emma Hathorn, du site de rencontre Seekin. « Il s’agit d’une approche lâche pour mettre fin à une relation, en se retirant lentement pour éviter les conversations difficiles, ou même en se retirant. C’est la façon la plus paresseuse d’éviter les conversations difficiles : C’est la façon la plus paresseuse de rompre avec quelqu’un sans avoir l’air d’être le coupable. »