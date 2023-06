Subway shirt : pour lutter contre le sexisme dans les transports

La méthode du Subway shirt permettant de lutter contre le harcèlement sexuel ou le sexisme dans les transports en commun est en train de prendre de l’ampleur.

Connaissez-vous le “subway shirt” ? C’est une technique qui, malheureusement, a été inventée par les femmes qui souhaitent lutter contre le harcèlement dans les transports en commun, car rien n’est fait pour les aider. Cette méthode a été lancée pour la toute première fois sur TikTok. En effet, beaucoup de ces dames ont partagé leur expérience en lien avec le harcèlement sexuel dans les transports en commun, directement sur les réseaux sociaux : sifflements, mains baladeuses, remarques douteuses… Le problème est un véritable fléau.

En 2018, une étude a ainsi démontré que 86% des femmes subissaient au moins une agression sexuelle ou sexiste au cours de leur vie. Afin de limiter les risques dans le métro, la technique du Subway shirt a donc vu le jour. Il s’agit de mettre un t-shirt ou une chemise ample, par-dessus leur tenue habituelle qui, avec la chaleur, sont de plus en plus légère. Cette pratique a notamment vu le jour du côté de New York, aux USA. Une première vidéo, vue par 5 millions de personnes, a ainsi été diffusée, permettant à cette pratique de se renforcer.

En France, cela devrait prendre un peu plus de temps à arriver, mais face à des résultats qui laissent planer le doute, beaucoup de ces dames pourraient se laisser tenter par la pratique. Pour rappel, depuis 2022, SNCF et RATP ont mis en place une campagne de sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel dans les transports en commun. Si vous êtes victime ou témoin d’une telle situation, vous pouvez appeler le 3117 ou à contacter le 31 177 par SMS. Le gouvernement, enfin, vient de lancer une distribution de flyers à grande échelle, afin de rappeler les bonnes pratiques et surtout, encourager la prise de parole chez les femmes qui peuvent être victimes de situations graves en lien avec le harcèlement.