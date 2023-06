Facebook : que se passe-t-il à votre mort ?

Mais que se passe-t-il sur les réseaux sociaux et Facebook notamment, dès qu’une personne décède ? On vous explique tout dans cet article !

C’est une question que beaucoup se posent, mais dont finalement, personne n’a vraiment la réponse. Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux, à notre mort ? Plus précisément, que se passe-t-il sur Facebook, lorsque nous disparaissons ? Notre compte reste-t-il actif pour toujours ? Depuis quelque temps, les gens commencent tout juste à comprendre ce qu’il advient de leur compte lorsqu’ils décèdent. Naturellement, c’est un moment toujours difficile, mais à l’heure du numérique et de la présence en ligne, difficile de totalement disparaître. Photos, vidéos… Tout se retrouve sur internet.

Sur Facebook, une drôle d’option existe. Vous pouvez, d’ores et déjà, planifier votre mort. Vous pouvez demander à ce que votre compte soit entièrement supprimé à votre décès, afin d’effacer toute trace de vous sur Facebook. Sur une page dédiée, Meta indique : « Vous pouvez choisir de supprimer définitivement votre compte si vous décédez. Cela signifie que lorsque quelqu’un nous informe de votre décès, tous vos messages, photos, publications, commentaires, réactions et informations seront immédiatement et définitivement supprimés de Facebook. »

Pour autant, vous pouvez également décider de garder un souvenir de vous en ligne, après votre grand départ. Vous pouvez ainsi transformer votre profil en… “Profil commémoré”. Cette page sera alors gérée par l’un de vos proches ou, tout du moins, par une personne que vous aurez désignée comme étant votre “contact légataire”. « Les profils commémorés sont un endroit où les amis et la famille peuvent se rassembler et partager des souvenirs après le décès d’une personne » précise Facebook. Personne ne peut se connecter à la page et le profil de mémoire n’apparaîtra pas dans la liste des « personnes que vous connaissez peut-être« , ce qui est rassurant.