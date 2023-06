Université : 5 diplômes à 12 ans !

Il n’est âgé que de 12 ans, mais a déjà réussi l’incroyable tour de force d’obtenir pas moins de 5 diplômes universitaires. Rien de plus, rien de moins.

C’est un symbole de réussite. En effet, en Californie, un jeune adolescent âgé de 12 ans seulement a réussi un véritable tour de force : obtenir non pas un seul diplôme universitaire, mais bel et bien cinq ! Mais ce n’est pas tout. En effet, ce dernier a obtenu tous ses diplômes alors qu’il était scolarisé depuis chez lui. Ce jeune garçon, c’est Clovis Hung. Une véritable tête, qui a surpris tout son monde, puisqu’en plus d’avoir ses diplômes haut la main, ce dernier a tout simplement fêter sa réussite, avec tout le monde.

Mais pourquoi ? Comment ? En effet, alors qu’ 12 ans, on entre à peine au collège (5eme), Clovis lui, a tout balayé sur son passage. C’est en voyant Jack Rico s’inscrire et obtenir quatre diplômes à l’âge de 13 ans qu’il a eu envie de s’inscrire au Fullerton College. Résultat, record battu. Clovis est non seulement devenu le plus jeune diplômé de l’histoire du Fullerton College mais aussi et surtout, le plus jeune à en avoir autant !

En effet, il a terminé ses études avec un diplôme en :

Histoire ;

En science sociale ;

En comportement social et développement personnel ;

En arts et expression humaine ;

En science et en mathématique.

Cela a été rendu possible car Fullerton est une université un peu spéciale. Elle offre la possibilité aux individus de pouvoir suivre les études à domicile. Clovis a su convaincre ses parents et c’est rapidement adapté à sa nouvelle vie ! « Après ce premier cours d’histoire, j’ai découvert que je pouvais bien le gérer et je suis instantanément tombé amoureux de la vie universitaire. Je me suis donc mis au défi de suivre d’autres cours », explique Clovis. « La première question que les professeurs et les camarades de classe me posent généralement est celle de mon âge. Ils sont surpris de ce que je fais ici et sont toujours curieux de connaître les points de mes interrogations et de mes examens. »