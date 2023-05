Russie : il donne tout pour ressembler à Popeye

En Russie, un homme s’est injecté tout et n’importe quoi dans les bras pour ressembler à Popeye. Problème, ce dernier rencontre énormément de problèmes de santé.

Décidément, certaines ont bien de drôles idées. C’est notamment le cas de Kirill Tereshin, un jeune homme surnommé “le Popeye Russe”. Vous l’aurez compris, ce dernier a de sacrés biceps. Mais il ne les a pas obtenus de manière naturelle. En effet, le jeune homme a confirmé qu’il s’est injecté des produits spécifiques dans les bras, mais qu’il regrettait terriblement d’en être arrivé là. Cela lui cause d’importants problèmes et met sa vie en réel danger. La raison ? Celui-ci s’est injecté pas moins de trois litres de vaseline dans les bras.

La vaseline n’agit toutefois pas comme prévu et lui bloque la circulation sanguine, dans les muscles. Résultat, ses tissus se meurent peu à peu. Passant des énormes biscoteaux au risque de se faire amputer, voire de mourir, ce dernier est ainsi passé sur la table d’opération. Les chirurgiens lui ont enlevé de gros morceaux de gelée de vaseline afin de permettre à son corps de s’en remettre. Depuis ? Les opérations se succèdent. Lui, qui avoue ne pas avoir pensé aux conséquences, ne rêve qu’une chose : de se débarrasser de ce cauchemar. « Je veux me débarrasser de ces bras », a-t-il récemment déclaré sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, il n’y a plus rien à faire. J’ai 26 ans, j’en aurai 27 cette année, et mon corps a déjà pris de l’âge.«

Mais pourquoi une telle idée ? Attirer de jolies femmes. Il a donc dépensé de vraies fortunes pour se refaire les bras, mais aussi des injections au niveau du visage, etc… « Tout d’abord, j’ai commencé à injecter de l’huile végétale, je l’ai fait bouillir dans une casserole et je me suis injecté cinq millilitres chaque jour. Mais j’ai commencé à comprendre que l’huile quittait le muscle au bout de deux semaines. J’en suis donc venu à l’huile de vaseline, ce qui m’a permis, en l’espace de six mois, de réaliser d’énormes progrès« . Non, vraiment… Une drôle d’idée.