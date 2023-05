Dubaï : ce projet « Lune » complète dingue

Du côté de Dubaï, un projet de construction intrigue : celui d’une Lune de près de 300 mètres ! Un projet complètement dingue qui pourrait changer la face du petit Émirat.

Décidément, du côté des Émirats, les gens ne font rien comme tout le monde. Récemment Dubaï a ainsi confirmé son intention de lancer la construction d’une réplique de la Lune. Ni plus, ni moins. Ce projet, à près de 5 milliards d’euros, devrait permettre au petit Émirat, de considérablement booster son économie ! Ce projet, il est à l’initiative de Michael Henderson, entrepreneur canadien. Ce dernier souhaite construire une réplique de la Lune, de 274 mètres, qu’il viendra déposer au sommet d’un immeuble de 30 mètres. Mais pourquoi ?

En fait, cette Lune ne sera pas vide. À l’intérieur se trouvera un immense complexe hôtelier qui pourrait bien compter jusqu’à 4 000 chambres, une arène de 10 000 places, une boîte de nuit et un centre de bien-être. Un espace apesanteur pourrait même être créé, permettant aux gens d’avoir la sensation de marcher sur la Lune. Un projet qui pourrait ainsi attirer 2.5 millions de personnes, à l’année. Un projet qui n’est toutefois pas officiellement lancé et qui pourrait même ne jamais voir le jour tant cela paraît dingue.

Mais qu’à cela ne tienne. Henderson et son épouse, Sandra Matthews ont confirmé qu’ils avaient de grandes ambitions et qu’ils ciblaient également « les transports, l’immobilier commercial et résidentiel, les infrastructures, les services financiers, l’aviation et l’espace, l’énergie, le MICE, l’agriculture, la technologie et, bien sûr, l’éducation ». En bref, ils veulent tout chambouler au point même de faire du lobbying pour y ouvrir un casino, alors que les jeux d’argent sont totalement illégaux sur place. Les prochains mois s’annoncent donc intenses pour le projet “MOON”, puisque les négociations pourraient continuer !

Pour rappel, les Émirats, c’est déjà la plus haute tour du monde (le Burj Khalifa et ses 828 mètres), le plus gros hôtel au monde (le Burj al Arab) et bientôt une lune sur un immeuble. N’oublions pas la Palm Jumeirah et les nombreux autres projets qui pourraient rapidement voir le jour. En bref, un projet à la démesure de cet pays !