Toilettes : cette drôle d’étude sur le comportement des hommes

Une récente étude menée sur la façon dont les hommes vont aux toilettes, suscite le buzz sur internet. Retour sur des pratiques… Qui évoluent et qui surprennent !

Messieurs, préférez-vous faire pipi, debout ou assis ? Une récente étude tend à démontrer (et ce, de manière assez surprenante), qu’un grand nombre d’hommes aimerait s’asseoir au moment d’uriner. Cette étude a été réalisée sur des hommes provenant de 13 pays différents. L’idée était d’analyser leurs habitudes et, résultat, beaucoup (vraiment beaucoup d’entre eux) aiment s’asseoir sur le trône. C’est en Allemagne où ces messieurs aiment le plus uriner assis. 62% des sondés seraient ainsi concernés. 1 suédois sur 2 seraient également adeptes de la pratique tandis que 39% des Australiens et 34% des Italiens sont, eux aussi, concernés.

Les Britanniques sont les moins nombreux en Europe, puisque seuls 24 % d’entre eux admettent le faire. Au Mexique, seuls 6 % des hommes aiment faire pipi assis. Mais outre les nationalités, quid de l’âge ? S’agit-il d’un facteur déterminant ? Oui et non. Les seniors allemands, 55 ans et plus, sont beaucoup plus enclins à s’asseoir que les jeunes (49 %, contre 28 % des 18-34 ans). En Grande-Bretagne en revanche, c’est l’inverse (40% des jeunes contre 23% des seniors). Difficile donc de faire un lien entre l’âge et la façon dont les hommes font au petit coin.

Mais pourquoi avoir réalisé un tel sondage ? Quel était l’objectif ? C’est le journaliste anglais Sam Wollaston qui en a eu l’idée. « Leurs raisons : ils se sont toujours tenus debout ; les hommes se tiennent debout, les femmes s’assoient ; pourquoi le feraient-ils ? « , a-t-il écrit. Une tendance qui semble d’ailleurs s’accentuer. Par exemple, au Japon, ils sont 70% à s’asseoir, contre 51% il y a 5 ans ! Il a également été constaté que faire pipi en position assise est meilleur pour la santé des hommes, puisque cela permettrait de vider la vessie plus vite et de manière plus complète. Alors, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous surpris ?