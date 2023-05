Elle dépense une fortune pour ressembler à Barbie

Certaines personnes sont prêtes à tout. C’est notamment le cas de Jazmyn Forrest, qui a décidé de dépenser des fortunes pour ressembler à une vraie barbie humaine !

En Australie, une femme vivant dans le Queensland s’est fait connaître après qu’elle se soit mise à dépenser de véritables fortunes, pour ressembler à une barbie humaine ! Aujourd’hui âgée de 25 ans, la star des réseaux sociaux a débuté sa transformation, alors qu’elle n’était âgée que de 18 ans. À l’époque, elle pensait que les gens la traiteraient mieux si elle travaillait sur son apparence, afin de devenir plus sexy. Résultat ? Une première opération. Une augmentation mammaire réalisée du côté de Los Angeles

« À chaque opération, je suis vraiment mieux traitée par les hommes et les femmes, et ma confiance en moi monte en flèche », a-t-elle avoué à news.com.au. « Je vois mon corps deux fois par jour avant de me doucher, et je vois mon visage deux fois par jour lorsque je me brosse les dents, ce qui m’aide vraiment à avoir confiance en moi.” Mais comment en est-elle arrivée là ? Adolescente, Jazmyn remarque simplement que certaines femmes sont mieux traitées que d’autres, notamment celle qui travaillait leur apparence.

« Cela vaut la peine d’investir dans son corps et son visage, car c’est ce que le monde voit », explique-t-elle, ajoutant en tirer les mêmes bénéfices ! « Je ne serais pas arrivée là où je suis aujourd’hui sans mon apparence. Qu’il s’agisse de rencontres ou d’amis, les gens vous donnent une chance lorsque vous êtes sexy ». Au niveau des opérations, la jeune femme n’y est pas allée de main morte, avec des produits pour les lèvres, des injections de botox, des sillons nasogéniens, au niveau du menton, des temps ou de la mâchoire ainsi qu’une rhinoplastie et des liposuccions… Et ce n’est probablement pas terminé puisque d’autres opérations sont d’ores et déjà programmées.