Hawaï : il suit son GPS et termine dans la mer

À Hawaï, un couple s’est malheureusement retrouvé dans la mer, avec leur voiture, après avoir suivi leur GPS. Malheureusement, ils ont oublié de regarder droit devant eux.

Du côté d’Hawaï, une scène absolument surréaliste a eu lieu. Une scène qui pousse à se poser certaines questions sur l’intelligence humaine. La raison ? un couple de touristes a été secouru après qu’il ait suivi les indications de leur GPS. Problème, ce dernier leur a donné ) peu près n’importe quoi comme explication et les deux se sont approchés dangereusement du port d’Honokohau à Kailua-Kona, avant de… Tomber dans la mer. Heureusement pour le couple, l’équipage d’un voilier amarré juste à côté a rapidement réagi, leur venant en aide. Plus de peur que de mal.

La scène a été filmée par Christie Hutchinson. Dans sa vidéo, on peut voir deux hommes attacher une corde à l’arrière de la Chrysler Town & Country argentée afin de remorquer la voiture. Mais trop tard, celle-ci est déjà bien inondée. Juste avant, plusieurs individus ont plongé afin de venir en aide au couple, assis sur le rebord des fenêtres ouvertes. Malgré la montée des eaux, le couple semble assez calme face à la situation, comme s’il plongeait régulièrement son moteur dans l’eau… Un homme a tout de même nagé jusqu’à la femme, pour pouvoir la ramener au port.

La Chrysler elle, ne pourra être sauvée. Interrogée par la presse locale, Christie raconte l’histoire « J’étais assise là, essayant de m’abriter de la pluie, et l’instant d’après, j’ai vu une voiture passer devant notre bateau et entrer directement dans le port, à une vitesse plutôt raisonnable. Les passagers étaient des touristes qui essayaient de trouver une compagnie de plongée en apnée avec des raies manta dans le port et qui suivaient les indications de leur GPS lorsqu’ils ont pris un mauvais virage dans l’eau. Je pense qu’ils ont quitté la route des yeux pendant une seconde ». Comme quoi, il vaut mieux toujours avoir un œil sur son chemin et un bon copilote. Cela évite les drames !