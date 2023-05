AirBnb : elle découvre nouveau type de caméra cachée

Au Canada, un groupe d’amis a découvert un nouveau type de caméra espion. La police est sur le coup. Attention donc, à vos prochaines locations !

Il faut toujours faire attention, notamment avec ses locations AirBnB. En effet, une jeune femme qui louait un appartement a découvert une chose vraiment effrayante après qu’une de ses amies ait tiré la sonnette d’alarme. Problème, cela a mis un peu de temps à se concrétiser, puisqu’elle pensait que l’autre délirait. Depuis, la jeune femme a décidé de prendre d’assaut les réseaux sociaux, afin de raconter cette folle histoire. En fait, c’est un groupe de fille qui profitait de son weekend, qui a eu la drôle de surprise de découvrir qu’elles étaient filmées, sans leur consentement (bien évidemment) et ce, depuis leur arrivée sur place.

Ce groupe était composé de 15 femmes. En effet, Kennedy Calwell et 14 de ses amies se sont rendues à Vancouver afin de fêter les 30 ans de l’une des membres du groupe. Mais rapidement, l’une d’entre elles serait devenue « paranoïaque » à l’idée d’être surveillé par des caméras cachées. Si tout le monde a pensé à une blague, le groupe décide, in fine, de mener sa petite enquête. Le résultat ? Loin d’être celui qui était attendu.

Les invités ont vérifié « chaque pommeau de douche, tous les cadres, les poignées de porte, partout dans la maison pour voir s’il y avait une caméra ». Les jeunes femmes trouvent alors, dans la salle de bains, une prise de courant qui n’est reliée à rien. Aucun appareil ne fonctionne dessus et, plus intriguant encore, celle-ci donne directement sur la douche. Elles décident alors de la démontrer (à l’aide d’un petit couteau à beurre). Et la, surprise… Le groupe découvrir une petite caméra d’espionnage.

« Vous pouvez voir en haut qu’il n’y a rien, ça a l’air tout à fait normal. Et en bas, regardez cette petite caméra ». Rapidement, la police est prévenue et les forces de l’ordre auraient découvert plusieurs autres caméras. « Une partie de moi n’était pas convaincue que c’était réel, puis ils ont trouvé les caméras, ce qui signifie que nous avons été là pendant une nuit pour prendre une douche et d’autres choses.” Tout naturellement, l’annonce a été suspendue du site internet et les jeunes femmes ont toutes été remboursées !