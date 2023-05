USA : ils adoptent une sociopathe de 22 ans

Aux USA, un couple pensait adopter une enfant de 6 ans. Résultat, c’est une sociopathe de 22 ans qui s’est révélée à eux. Elle a même tenté de les tuer !

C’est une histoire complètement dingue, qui pourrait pousser bon nombre de parents ou futurs parents, à revoir leur copie. En effet, une certaine Natalia Grace a réussi à se faire passer pour un enfant de 6 ans alors qu’en fait, elle en avait… 22. Cette dernière a réussi à se faire prendre pour une « orpheline ukrainienne de six ans » qui « pensait avoir trouvé la bonne famille ». Mais comment réussir à faire croire quelque chose d’aussi dingue ? Natiala soufre en fait d’un trouble rare de la croissance osseuse. Mais pour Kristine et Michael Barnett, pas de problème. Ils l’ont adopté en 2010.

Mais rapidement, Natalia s’avère être quelqu’un d’autre. Elle aurait tenté, à plusieurs reprises, de tuer le couple ! Tout à fait normalement, les membres de la famille Barnett ont commencé à se poser des questions avant de découvrir la vérité. Ils ont affirmé qu’elle était une « sociopathe adulte se faisant passer pour une enfant » dans le cadre d’une étrange affaire criminelle d’escroquerie. Le couple décide alors d’agir et laisse Natalia, seule, dans un logement de l’Indiana, à Lafayette. Nous sommes alors en 2013.

Mais retournement de situation, les autorités ont accusé Kristine et Michael de négligence. « Nous avons tous été maltraités », s’écrie Michael dans la bande-annonce du prochain documentaire The Curious Case of Natalia Grace. « Je déteste ça. Elle a essayé d’empoisonner et de tuer ma femme. Une nuit, j’ai ouvert les yeux et Natalia se tenait au pied du lit, un couteau à la main. » Natalia elle, affirme haut et fort le contraire. « Je pensais avoir trouvé la bonne famille après avoir été ballotée par de nombreuses familles. Je pensais avoir trouvé la bonne famille pour moi ».