Un navire fantôme affole internet

Au cours des années 1940, un navire a disparu dans les eaux indonésiennes. Depuis ? On ne sait pas ce qu’il s’est passé, ni ou ce dernier a disparu. Une sombre histoire…

Non, les bateaux fantômes et les folles histoires, ce n’est pas que dans les films ou les Disney. Certains événements hautement improbables se sont déroulés au cours de notre histoire… Et vous ne le savez même pas. En 1940, un navire envoie de mystérieux appels de détresse qui ont ensuite été signalés à des bateaux indonésiens. Ce navire, c’est le SS Ourang Medan. Ce dernier aurait fait naufrage dans les années 1940 dans le détroit de Malacca après la mort supposée de l’équipage. Problème, personne ne sait ce qui a bien pu se passer.

Selon un navire qui se trouvait à côté et qui a capté le fameux message, l’opérateur radio aurait envoyé un message dans lequel il affirmait que tout l’équipage était décédé. Il aurait ensuite ajouté qu’il était lui-même en train de périr. « Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts, allongés dans la salle des cartes et sur la passerelle, probablement tout l’équipage est mort », disait le message. Après un flot inintelligible de code morse, ils ont dit de manière glaçante : « Je meurs ».

Un bateau américain, le Silver Star, aurait répondu à l’appel de l’opérateur, se rendant directement sur place. Les membres de l’équipage aurait trouvé tout le monde mort, allongé sur le dos, visage vers la lumière, bouche grande ouverte. C’est au moment de remorquer le navire que les choses prennent une drôle de tournure puisqu’un incendie se déclare, faisant plus ou moins exploser le navire. Problème, il n’existe aucune mention de l’immatriculation de ce navire, ni même aucune trace officielle de la date à laquelle cela s’est déroulé (1940, 1947 ou 1948).

« En ce qui concerne le malheureux équipage, plusieurs possibilités s’offrent à nous », explique le site web de Ripley’s Believe or Not. Une attaque de pirates n’est certainement pas à exclure, mais la plupart des récits affirment que les corps n’ont pas été blessés. Les circonstances laissent à penser qu’il s’agit d’une fuite de gaz dangereux ». Une histoire digne des plus grands mystères, dont nous n’aurons peut-être jamais le fin mot.