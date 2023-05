Du côté de Jérusalem, une simple échelle peut provoquer une véritable guerre des religions. Résultat, elle n’a pas bougé depuis 1728 !

Une échelle qui ne bouge pas et qui ne devrait jamais être amenée à le faire. En effet, c’est dans l’un des lieux culturels et religieux les plus sacrés du monde de la Chrétienté, à l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, que cette échelle n’a pas bougé d’un seul centimètre depuis… 266 années, rien que ça. Cette église est surtout connue car beaucoup d’experts et de fidèles pensent que c’est bien là où Jésus-Christ est décédé avant de ressusciter. Mais ce n’est pas vraiment LA raison qui pousse les croyants et les religieux à ne pas vouloir la déplacer. Si celle-ci venait à être retirée, les différentes religions et cultures de ce monde pourraient alors se disputer l’appartenance de quelques-uns des lieux les plus sacrés.

Au cours des derniers millénaires, le christianisme a connu pas mal de divisions. Ces divisions ont impacté la vision de la religion, mais aussi la sensation d’appartenance et les vues sur tel ou tel centre culturel et religieux. Finalement, l’empire ottoman et les nations européennes sont intervenus pour préserver la paix sur ce site, en créant une règle selon laquelle tout doit rester intact, à moins que toutes les confessions ne se mettent d’accord. Une règle que beaucoup estiment être absurde, d’autant qu’elle rend les choses franchement compliquées.

L’entretien de l’église est supervisé par six confessions chrétiennes : l’Église orthodoxe grecque, l’Église catholique romaine et l’Église apostolique arménienne, ainsi que les Églises orthodoxes copte, éthiopienne et syriaque, qui assument des tâches plus modestes. Malgré tout, les églises se disputent et des moins en sont même venus aux mains. Nous étions alors en 2008. La raison ? Une chaise déplacée de 20 cm à cause des rayons du soleil. Résultat, 11 personnes ont terminé à l’hôpital. L’échelle, elle, appartiendrait à un maçon qui a rénové la devanture de l’église en 1728.