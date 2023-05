Vous recherchez un nouvel emploi ? Et pourquoi ne pas vous lancer (sérieusement) dans la sorcellerie ? C’est le choix fait par une jeune femme de 29 ans. Un choix payant !

Vous recherchez une reconversion ? On a peut-être trouvé un boulot qui est fait pour vous. Ce boulot, c’est… Sorcière. Vous ne nous croyez pas ? Découvrez plutôt cette histoire d’une jeune galloise, qui travaillait en tant qu’esthéticienne à Swansea, au Pays-de-Galles. Celle-ci a troqué ses pinceaux de maquillage contre une baguette magique pour devenir sorcière à plein temps. Le plus fou ? La jeune femme génère des milliers d’euros par mois. Pour parfaire sa panoplie, la jeune femme a acheté des livres de sorts, des cartes de tarot ainsi que des cristaux et des boules. Elle a ensuite lancé divers comptes sur les réseaux sociaux.

Résultat ? 5.000 clients. « J’ai toujours été une sorcière », a-t-elle expliqué aux personnes qui se posent des questions sur son métier et son “don”. « Jusqu’à présent, je n’avais jamais eu les outils nécessaires pour utiliser mon pouvoir. L’intuition est un outil puissant que je n’avais jamais réalisé utiliser dans ma vie quotidienne ». La jeune femme aide donc pas mal de personnes et génère pas mal de sous, près de trois fois plus que ce qu’elle pouvait toucher lorsqu’elle travaillait encore au salon. « Mes amis et ma famille étaient inquiets lorsque j’ai commencé à travailler à temps plein. Mais une fois que j’ai commencé à bien gagner ma vie, ils m’ont soutenue. »

Tout a débuté en 2019, lorsqu’elle est tombée un peu par hasard sur un groupe Facebook lié au paranormal. Des milliers de personnes postaient des messages. « Au début, j’étais extrêmement sceptique, mais j’étais vraiment curieuse et je suis devenue obsédée. Je me suis sentie attirée par tout cela, cela m’a semblé vraiment naturel. » C’est en 2020 qu’elle se lance. Rapidement, elle touche beaucoup de personnes. Elle les aide à trouver des réponses à leurs questions et pourrait même les aider à attirer leur moitié vers elle. Un filtre d’amour ? Malheureusement, on en sait pas beaucoup plus.