Sport de compétition : tous nos conseils de champion

Participer à des compétitions sportives, ça ne s’improvise pas. En effet, pour optimiser son potentiel, un certain nombre de règles demeurent primordiales. Découvrez sans plus attendre nos conseils pour vous aider au mieux dans vos exploits sportifs.

Les idées reçues

Premièrement, il est coutume de penser qu’être sportif est incompatible avec le fait d’avoir une vie sociale. Effectivement, cette pratique implique un mode de vie et des routines différentes. Pour autant, ce choix de vie inclut des rencontres, des moments de partage… Bien loin de l’image du sportif isolé !

Ensuite, pour beaucoup, la compétition est synonyme de souffrance et stress. Mais détrompez-vous ! La compétition permet offre à l’inverse un enrichissement personnel. En effet, vous apprenez à maîtriser et gérer cette pression. Vous développez ainsi de nouvelles compétences qui vous seront également profitables dans votre vie quotidienne. De plus, la discipline n’est pas synonyme d’adversité, mais plutôt de plaisir. Cette information se vérifie notamment sur le plan biologique ; après un effort physique important, le corps sécrète une hormone prodiguant plaisir et bien-être : l’endorphine.

Enfin, il est faux de penser qu’il faut être jeune et « riche » pour faire de la compétition. En réalité, le coût des compétitions est extrêmement variable. Mais sachez que certaines pratiques permettent de diminuer leur somme : prêt de matériel, prise en charge par le club des frais liés aux compétitions… Et bien évidemment, peu importe l’âge, il est tout à fait possible de faire du sport de compétition.

Attention à l’équipement et l’habillement de compétition

Hormis vos performances, sachez que la qualité du matériel dont vous disposez aura un impact sur vos performances sportives.

Choisissez donc avec soin ce matériel et ne négligez aucun aspect : matière, taille, coupe… Tout est important ! Il existe des marques spécialisées dans ce type d’habillement, comme par exemple des vêtements de compétition proposés par Beretta, idéals pour une pratique sportive pour la compétition. Le choix d’une coupe adaptée et de matières De plus, vous ne devez pas négliger le choix de vos chaussures. Leur critère dépendra de la discipline exercée : rigidité de la semelle, amorti… Cependant, celles-ci se doivent toujours d’être de bonne qualité et confortable.

Comment se préparer à la compétition ?

Bien évidemment, se préparer à une compétition passe avant tout par l’entraînement physique. Organisez donc minutieusement cette partie, si besoin avec l’aide de professionnels (médecins, nutritionnistes…). Cette préparation passera par différentes étapes : la remise en forme, le progrès et l’augmentation des performances, le perfectionnement. N’oubliez pas de vous octroyer des temps de repos tout au long de ce parcours.

Parallèlement à cela, vous devez veiller à maintenir une bonne hygiène de vie. Buvez au minimum 1.5 litre d’eau par jour et limitez la consommation d’alcool. Veillez également à avoir une bonne alimentation. Enfin, ne négligez pas le sommeil : il doit être de bonne qualité et en qualité suffisante.

De plus, n’oubliez pas que la préparation doit être aussi mentale ; motivation, gestion du stress, autodiscipline…

Bien entendu, ces conseils ne valent pas seulement pour la compétition, mais aussi pour les sports de haut niveau et extrêmes, comme l’escalade d’une montagne dangereuse, qui demandent une préparation mentale et physique et un équipement sérieux, comme lors d’une compétition !

Pour réussir au mieux vos compétitions, anticipez les au maximum. Pour cela, construisez un plan d’entraînement solide, englobant la dimension physique et psychologique. De plus, ne négligez pas la préparation du matériel ; un équipement qualitatif vous aidera à potentialiser vos performances.