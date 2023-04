Italie : chauve, il se tatoue des cheveux et regrette !

En Italie, un homme a pris la (très) drôle de décision de se tatouer de faux cheveux alors qu’il était en train de perdre les siens. Le résultat est catastrophique.

Une décision qu’il doit surement regretter. En effet, en Italie, un homme a décidé de soigner le mal par le mal. Ainsi, face à sa perte de cheveux, ce dernier a décidé de faire appel à un tatoueur pour lui… Tatouer une frange. Une drôle de décision quand on sait qu’aujourd’hui plusieurs solutions existent à commencer par les produits anti-chute de cheveux ou même les opérations (notamment en Turquie). Maria Gianluca, 26 ans, a décidé d’opter pour une approche plus radicale. Frappant à la porte de Maria Gina Altobelli, du salon Gipsy.g Tattoo & Piercing à Fondi, en Italie, ce dernier lui a expliqué son plan. Surprise (pour ne pas dire choquée, interloquée), Maria a accepté à condition d’enregistrer absolument tout le processus.

On la voit tatouer de faux cheveux sur le crane de Gianluca. De drôles de séquences, pour un résultat qui laisse franchement à désirer. On doit avouer que ça ne fait pas beaucoup rêver… L’artiste lui montre ensuite le dessin terminé dans le miroir, et Gianluca semble se mettre à pleurer – tout en souriant. « J’étais évidemment sceptique lorsqu’il m’a demandé ce tatouage, mais au final, je suis très contente du travail. Il nous a fallu une heure pour le faire parce que je tatoue depuis six ans maintenant, donc je suis très rapide. Je ne m’attendais pas à ce que la vidéo devienne aussi virale.” a déclaré Maria.

Il faut dire que la vidéo a fait un véritable buzz, avec… 27 millions de vues sur les réseaux sociaux ! Pour beaucoup, Gianluca doit regretter cette décision. « Il pleure parce qu’il sait qu’il a fait une terrible erreur » pouvait-on ainsi lire en commentaires. Mais pour d’autres, il s’agit d’un fake. Certaines estiment que le jeune homme et l’artiste étaient de mèche. Reste qu’on ne sait pas vraiment et qu’on devra probablement attendre encore un peu, histoire de voir de nouvelles images de Gianluca, pour vérifier s’il s’agissait d’un vrai tatouage… Où non !