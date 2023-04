Deux sœurs siamoises, un couple. Mais comment est-ce que cela peut donc bien se passer ? On vous explique tout avec une histoire assez improbable

Lupita et Carmen Andrede sont deux jeunes femmes, sœurs siamoises. Cela veut dire qu’elles sont collées l’une à l’autre et ne forme qu’une seule et unique personne. Pour autant, malgré cette situation un peu particulière, les deux refusent de se laisser aller et souhaitent avancer, continuer à aller de l’avant. Une nécessité puisque les deux jeunes femmes ne peuvent être séparées. En effet, elles partagent une multitude de points en interne, y compris le même système reproducteur. Résultat, les séparer serait dangereux, cela pourrait leur causer pas mal de problèmes.

Si Lupita n’a pas de conjoint, Carmen elle, a rencontré un homme, Daniel. Elle a raconté avoir discuté avec lui, pour la toute première fois, en octobre 2020, via l’application Hinge. « Je n’ai jamais essayé de cacher le fait que je suis une jumelle conjointe, ce qui signifie que j’ai reçu beaucoup de messages de gars fétichistes », a-t-elle déclaré, selon Today. « J’ai tout de suite su que Daniel était différent des autres, car il n’a pas commencé par poser une question sur mon état de santé. Je souffre d’anxiété sociale et j’ai fini par annuler des rendez-vous à la dernière minute, mais je me suis sentie calme sur le chemin ».

Mais alors, comment se passe la vie à 3 ? Daniel et Carmen font tout pour que Lupita se sente pleinement intégrée. Tous essaient de trouver des compromis. « Daniel et ma sœur s’entendent très bien. Quand Daniel dort à la maison, je m’endors rapidement et il reste debout à parler avec elle ». Quid de la suite ? Des enfants ? Pour le moment, le couple n’en veut absolument pas. « Lupita et moi ne pouvons pas tomber enceintes, nous avons de l’endométriose et nous prenons aussi un bloqueur d’hormones qui nous empêche d’avoir nos règles. »