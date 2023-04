Chris Hemsworth : son cuisiner raconte sa folle routine

Vous souhaitez devenir aussi grand et fort que Chris Hemsworth ? Son cuisinier détaille son incroyable routine. Attention, ce n’est pas fait pour tout le monde !

Si vous êtes un ou une fan de Marvel, il y a forcément un personnage qui vous a sauté aux yeux. Ce personnage, c’est Thor. Il est joué par l’acteur australien, Chris Hemsworth, qui ne ressemble à rien d’autre qu’une énorme montagne. D’ailleurs, à chaque nouveau film, ce semble devenir plus grand, plus fort et plus impressionnant. On en viendrait presque à se demander où il compte s’arrêter ! Mais s’il a un tel physique, c’est grâce à deux choses :

L’entraînement intensif qu’il s’est imposé (ou qu’on lui a imposé) ;

Son régime alimentaire.

Dan Churchill, le chef cuisinier de Hemsworth, a révélé ce qui entre dans la bouche de l’acteur pendant les mois épuisants où il se prépare pour un rôle. Selon ses dires, l’acteur a dû consommer jusqu’à 4500 calories par jour, soit près du double de ce qu’un homme normal consomme en moyenne. Ces 4500 calories étaient réparties en pas moins de… 10 repas. Ces derniers étaient composés de steak, de plats à base de riz, de brocolis, de poulet et de boissons protéinées à la banane.

« Chris est vraiment un excellent gars avec un cœur d’or. Il montre l’exemple, c’est quelqu’un de vraiment cool et il est très attachant. » a expliqué le chef, ajoutant que l’acteur ne s’était jamais vraiment plaint de son régime un peu… Particulier. La chose s’est tellement bien déroulée qu’aujourd’hui, Dan s’occupe également de créer des recettes pour l’application Centr, développée par l’acteur et ses équipes.

En bref, si vous souhaitez devenir une bête, vous avez désormais une idée de ce qu’il vous reste à faire. Plus qu’à beaucoup manger (mais bien) et à faire pas mal de sport. Vous devriez voir des résultats assez rapidement !