Pologne : 6.000 personnes vivent sur la seul rue du village

En Pologne, une ville d’une rue est composée de 6.000 personnes. Découvrez tout ce qu’il faut savoir au sujet de cette drôle de localité qu’est Suloszowa.

En Pologne, une incroyable ville a récemment fait parler d’elle, et ce, pour une simple et bonne raison : pas moins de 6.000 personnes vivent dans la seule et unique rue de la bourgade. Et à en croire les retours, tous adorent ça ! Si on pense tout de suite aux problèmes de voisinage, au bruit, à la promiscuité ou encore aux jardins non entretenus voir les comportements désagréables, tout est balayé d’un simple revers de la main par les locaux. Finalement, il semblerait que cette situation ne pose de problème qu’aux personnes extérieures qui, lorsqu’elles sont invitées, doivent trouver la bonne porte, mais surtout… Au facteur ! Imaginez un peu devoir livrer un colis ?

Cette ville, c’est Suloszowa. C’est un village du sud de la Pologne situé à environ 29 km au nord-ouest de Cracovie, dont toute l’activité se concentre le long d’une seule rue de 9 km. Le dernier recensement de 2017, menée par CSO Poland, faisait état de 5 819 âmes vivant sur place, en totale harmonie (même si on a quand même un peu de mal à y croire tant tout cela parait surréaliste). Si ce village fait tant parler, c’est qu’une photo a récemment faire le tour du web. Une image avec vue aérienne, qui démontre à quoi ressemble la vie sur place.

« Je n’échangerais cet endroit pour rien d’autre. Il a son propre charme et sa propre atmosphère. Comme le dit l’adage, il y a quelque chose de particulier« , a expliqué l’un des habitants. « Tout l’endroit se ressemble : il y a une maison, puis une bande de champs, d’où la beauté des photos. Dans l’une, il y a des céréales, dans l’autre, du colza, et dans la troisième, quelque chose d’autre. Les couleurs sont magnifiques vues d’en haut ». Naturellement, c’est sur Reddit que tout cela a vu le jour, et certaines personnes ont eu du mal à y croire. Pour autant, tout cela est bel et bien vrai !