Croisière : il est bloqué en Asie après avoir été oublié !

Un homme s’est retrouvé bloqué aux Philippines après que son navire de croisière soit… Parti sans lui. Une scène à laquelle il ne s’attendait pas du tout !

C’est une situation qui n’a pas vraiment dû le faire rire. En effet, un homme s’est retrouvé bloqué aux Philippines après que le navire de croisière dans lequel il se trouvait soit… Tout simplement parti sans lui. La raison ? Cet homme passait quelques examens médicaux et n’est pas revenu à temps. Cet homme, c’est Christopher Chapel, 72 ans. Il a déboursé près de 20.000 euros pour s’offrir un superbe voyage autour du monde, qui a débuté au début de l’année 2023. Malheureusement pour lui, ce même trajet s’est terminé beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu. Sentant nausées et vertiges, il est invité par le personnel de bord à aller voir un médecin. D’ailleurs, c’est la seule condition à remplir pour lui permettre de continuer le voyage.

Fort heureusement, Christopher apprend qu’il ne s’agit pas de grand-chose, un simple coup de chaud. Revenant sur ses pas, afin de reprendre son trajet, il aura la triste surprise d’apprendre que le navire avait déjà quitté les lieux. Souhaitant obtenir des informations, Christopher et sa nièce Karen Williams, 51 ans, contactent les organisateurs de la croisière P&O et les assureurs de voyage Nationwide. Ces derniers leur ont répondu que M. Chapel souffrait d’un état de santé critique qui rendait difficile le retour du passager absent.

« Les médecins qui m’ont ramené à la maison étaient adorables, je ne pouvais rien leur reprocher, même s’ils n’étaient pas sûrs de la raison pour laquelle ils étaient nécessaires, parce qu’ils m’avaient juste donné du Diazepam pour me calmer et qu’il n’y avait rien d’autre qui n’allait pas. Il s’agit d’une erreur comique. La personne qui m’a fait quitter le navire ne m’a même pas examiné et devait savoir que les tests à l’hôpital auraient pris plus de temps que le navire ne serait au port. »

En tout et pour tout, Christopher aura passé près de 3 semaines aux Philippines avant de pouvoir rentrer chez lui. Le vacancier malchanceux a commencé à se sentir mal lorsque le navire a accosté sur l’île de Palawan le 4 mars. Selon lui, c’est le médecin de bord l’a envoyé à l’hôpital. « Cela a été un véritable cauchemar, parfois terrifiant », a-t-il déclaré. La suite ? Pour le moment, Christopher n’attend qu’une seule chose, que P&O Cruises fasse un geste et lui renvoie… Ses bagages.