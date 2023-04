Fyre Festival : une seconde édition annoncée !

Plusieurs années après l’incroyable échec de la première édition du Fyre Fesitval, Billy McFarland a confirmé qu’une seconde édition allait bientôt avoir lieu.

Billy McFarland, prêt à récidiver ? En effet, cet homme, c’est le créateur du fameux Fyre Festival, un festival qui a tourné au désastre, en 2017. D’ailleurs, un documentaire Netflix a vu le jour sur le bonhomme et cette expérience absolument terrible, qui aura eu le don de faire parler. Mais qu’à cela ne tienne. En effet, Billy McFarland a décidé de tout mettre en place pour organiser une seconde édition, près de six ans après la première.

Pour rappel, le premier Fyre Festival promettait aux participants un festival luxueux aux Bahamas. Présenté comme un événement exclusif, les festivaliers ont fini par débourser des milliers d’euros pour un billet et un hébergement en pensant qu’il s’agirait de l’événement estival de la décennie. Une fois sur place, la débandade. Il n’y avait rien, absolument rien. Aucune musique, pas assez de lits, de chambres ou de nourritures… En bref, tout ce qui était redouté arrivé.

Six ans après, bien que les gens n’aient pas oublié le scandale, un second rendez-vous aura bel et bien lieu. C’est ce qu’a annoncé Billy sur Twitter, en assurant que la seconde édition de son Fyre allait enfin avoir lieu. Il a ensuite invité ses followers à lui expliquer… Pourquoi ils devraient être invités. Forcément, une telle annonce a suscité l’émoi auprès de la communauté et des millions de personnes ont vu l’information. Un utilisateur de Twitter a posté : « Je me présenterai avec 100 caisses pleines de bananes. Personne n’aura faim cette fois-ci ». Un autre a ajouté : « Dites-moi pourquoi vous ne devriez pas être en prison ».

Cette édition, si elle venait à vraiment avoir lieu, se ferait en fait afin de permettre à McFarland de rembourser ses créanciers. Ce dernier doit 26 millions de dollars à ses investisseurs. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a expliqué exactement comment il allait « rembourser ». « Je passe la moitié de mon temps à tourner des émissions de télévision, et l’autre moitié, poursuit-il, je me concentre sur ce pour quoi je suis vraiment, vraiment doué. Je suis le meilleur quand il s’agit de trouver des idées créatives, de rassembler les talents et de les faire vivre »