Dalai Lama : la vidéo du scandale [VIDEO]

Une vidéo du Dalai Lama, datant du mois de février, a suscité l’émoi. Retour sur le gros scandale du moment, qui a d’ailleurs poussé le Dalai Lama à réagir.

Une vidéo qui a suscité l’émoi, et pour cause. En effet, après que des images du Dalai Lamai ait circulé sur le net, images via lesquelles nous pouvons le voir demander à un jeune garçon de lui “sucer la langue”, le chef spirituel âgé de 87 ans a décidé de monter au créneau. Accusé par beaucoup (par à peu près tout le monde, en fait) de comportement déviant et inapproprié, il n’avait finalement que d’autres choix que de réagir. La scène, elle, s’est déroulée le 28 février au temple du Dalaï Lama à Dharamshala, dans l’État indien de l’Himachal Pradesh, en présence d’un groupe d’élèves qui venaient d’obtenir leur diplôme de la fondation indienne M3M.

Après s’être adressé à la foule, le Dalaï Lama a appelé sur scène l’un des élèves de l’école. S’approchant du chef spirituel, l’enfant lui demande s’il peut le serrer dans ses bras. Tout d’abord, le Dalaï Lamai lui demande de lui faire un bisou sur la joue, ce que le jeune homme effectue. Les deux se sont alors fait un câlin. Mais plutôt que de s’arrêter là, on voit et entend le Dalaï Lama dire au garçon « Je pense ici aussi » et a embrassé l’enfant sur les lèvres, avant de lui dire : « Et suce ma langue« , alors qu’il lui tirait la langue.

La réaction de l’écolier ? Gênée. En effet, on le voit tirer sa langue avant de tenter de s’éloigner. Cela a fait rire le dalaï-lama, qui l’a serré à nouveau dans ses bras. Une scène filmée, qui a commencé à faire le tour du monde. Résultat, des millions d’internautes ont vivement critiqué le guide spirituel qualifiant la situation de « très troublante », « honteuse » et « absolument insensée« . Suite aux critiques, ce dernier a été forcé de réagir. C’est via une lettre ouverte, publiée sur le compte Twitter, qu’il a décidé de réagir. « Sa Sainteté souhaite présenter ses excuses au jeune garçon et à sa famille, ainsi qu’à ses nombreux amis à travers le monde, pour la blessure que ses paroles ont pu causer.”