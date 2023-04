Cet homme a passé 11 jours sans dormir : les résultats

Pour la science, un homme a passé 11 jours… Sans dormir. Les résultats sont tout simplement surprenants. On revient sur cette expérience absolument improbable.

On le sait, dormir est absolument essentiel pour notre organisme. Sans sommeil, le corps et le cerveau fatiguent, au point de plus arriver à suivre. Mais ce n’est pas tout. En effet, le manque de sommeil peut entraîner l’affaiblissement du système immunitaire, des sautes d’humeur ainsi que la prise de poids et de l’hypertension artérielle. La situation devient plus dramatique encore si vous restez encore plus longtemps sans sommeil. C’est en tout cas ce qu’a assuré Tony Wright, qui a passé pas moins de 11 jours sans fermer l’oeil, alors qu’il avait pour objectif de battre un record du monde.

Une tentative ratée (le record est à 18 jours), même s’il est resté éveillé pendant 266 heures en tout et pour tout. Pour la plupart des gens, la simple idée de rester éveillé aussi longtemps pourrait les faire angoisser. Mais pour Tony, c’était totalement autre chose. En effet, ce dernier a affirmé avoir réussi à accéder à une nouvelle partie de son cerveau. « En fait, vous privez l’esprit rationnel, l’esprit égoïste, de sommeil, et ses batteries s’épuisent », a-t-il expliqué. S’il confirme que ce n’est pas agréable, il assure que plus le temps passe, plus il est possible de découvrir “son autre moi”.

« J’ai parlé de ce sujet à de nombreuses personnes. La plupart des gens ont des souvenirs, après avoir fait la fête ou travaillé dur. Bien sûr, ils sont fatigués, mais dans ce contexte, ils entrevoient quelque chose d’autre. Une sorte de douceur, un état plus détendu, souvent plus émotionnel – parce qu’il y a plus d’accès au côté émotionnel du cerveau – et même une sensation de bien-être pendant de brèves périodes, ou même un second souffle.” Si ce dernier est devenu un avocat de la privation de sommeil, le Guiness Book des records a décidé de ne plus publier quoique ce soit en rapport avec cela, estimant que les dommages pouvaient être trop important pour l’organisme.