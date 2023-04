Descente aux enfers : de millionnaire à prisonnier !

En Grande-Bretagne, cet homme a tout connu, passant de la joie d’avoir gagné des millions d’euros, à la prison, en passant par un divorce et la rue.

Une joie de courte durée. En effet, Lee Ryan a gagné 6.5 millions de livres sterling, soit près de 7.5 millions d’euros. Malheureusement, son gain a vite été qualifié (de son propre aveu), de malédiction. Tout remonte à 1995. Un jour de mars, c’est le grand bonheur pour Lee, qui remporte donc plusieurs millions et qui voit sa vie prendre un nouveau tournant. Mais six mois après, ce dernier a tout dilapidé et s’est même retrouvé en prison. La raison ? Recel de voitures volées. Bien qu’il n’ait purgé que neuf de ces mois, il restera dans l’histoire comme le premier millionnaire britannique de la loterie à se retrouver derrière les barreaux. Un record dont il se serait probablement bien passé.

Aujourd’hui, Lee Ryan a une vie bien différente. En effet, ce dernier il louerait un appartement de deux pièces dans le sud de Londres et gagnerait moins de 10 000 livres sterling par an. Mais qu’à cela ne tienne. Comme il l’a plusieurs fois expliqué, il se sent beaucoup plus heureux aujourd’hui qu’à l’époque de ses millions… Des millions pour lesquels il avait prié lors d’un premier séjour en prison, en 1986. « Mon compagnon de cellule m’a mis en garde contre le fait de devenir riche. Il m’a conseillé de faire attention à ce que je souhaitais. »

Mais l’argent est bien tombé du ciel. Avec ses sous, il s’est acheté une maison de campagne d’un million de livres sterling, comportant une piscine, un court de tennis ainsi qu’un sauna et un jacuzzi. Il s’est également fait plaisir en s’offrant une flotte de voitures de luxe, dont une Porsche, une Bentley, une Ferrari et une BMW. Mais face aux menaces dont il a fait l’objet, notamment de la part de ses anciens camarades de prison, Lee Ryan décide de renforcer la sécurité de son domicile, et investi dans des agents de sécurité.

Suite à ses déboires, il se retrouvera donc une nouvelle fois en prison et verra sa femme le quitter en 2003. S’en suite une longue traversée du désert, marquée par un séjour au Kirghizstan ainsi que plusieurs mois passés dans la rue. Une histoire complexe pour cet homme donc, qui restera dans les mémoires collectives, comme étant l’un de ces heureux millionnaires qui n’a pas su correctement gérer son argent.