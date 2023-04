Le geste incroyable de ce chauffeur Uber pour son client

Ce chauffeur Uber n’a pas hésité à donner de sa personne afin de sauver la vie de son client. Un geste exceptionnel et rare, qui mérite d’être salué !

Vous doutiez encore de l’humanité et de ses possibilités ? Voilà une nouvelle qui devrait vous faire changer d’avis. En effet, Tim Letts, chauffeur Uber, a sauvé la vie d’un homme, d’une manière hautement improbable. Vétéran de l’armée américaine, aujourd’hui installé en Allemagne, a travaillé durant deux ans dans le comté de Cape May, dans le New Jersey. Un jour, il reçoit une demande de course de la part de Bill Sumiel. Heureux hasard, Bill habite assez loin de Cape May, mais Tim se promenait dans les environs ce jour-là, il a donc pu ramener son passager !

Sumiel se trouvait à un rendez-vous médical, pour une dialyse. Heureusement pour Sumiel, Letts s’est avéré être de la variété la plus bavarde des chauffeurs Uber, et les deux hommes ont entamé une conversation pendant le trajet. Au cours de leur discussion, Bill révèle être atteint d’une insuffisance rénale à cause d’un diabète contracté environ dix ans plus tôt. Il a donc besoin d’un nouveau rein, le plus vite possible. À mi-chemin, après avoir discuté pendant tout le trajet et être devenu peu à peu ami, Tim dit : « Je pense que Dieu a dû te mettre dans ma voiture ».

Tim propose alors à Bill… Un rein. Il lui dit : « Si vous prenez mon nom et mon numéro, je vous donnerai un rein », se souvient Sumiel. « Je tremblais tellement que je n’arrivais même pas à écrire son nom et son numéro. » Une offre impossible à refuser. « Je peux presque retrouver une vie normale, et ce travail (à la clinique d’exercice pour la réadaptation rénale de l’université du Delaware) m’en rapproche chaque jour. Je sais que des miracles se sont produits dans le passé. Peut-être qu’ils ne se sont jamais produits pour moi, peut-être qu’ils se sont produits. Mais aujourd’hui, ces croyances sont vraiment renforcées ». Une petite note de 5 étoiles, pour Tim ?