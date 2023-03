Un chat-serpent découvert en Amazonie ?

En Amazonie, un chat-serpent aurait été découvert. Enfin presque, puisqu’il s’agit d’une invention de l’intelligence artificielle. Attention aux fakes news !

Sur internet, on trouve de tout. Récemment, nous sommes par exemple tombé sur une photo du pape en doudoune blanche. Celle-ci a fait le tour du monde. Or, il s’agissait, ni plus ni moins, que d’une photo générée par Midjourney, l’outil d’IA qui fait le buzz en ce moment. Autre image qui a suscité l’émoi, celle de ce “chat serpent”. Affirmant qu’il venait des profondeurs de la forêt amazonienne, l’auteur du message viral a depuis révélé la vérité sur cette mystérieuse créature. C’est au début du mois de mars qu’Alex Vasilev a déposé cette image sur son compte Facebook. Une petite légende accompagnait alors l’image, légende expliquant les origines de cette drôle d’image.

« Serpens catus (chat-serpent) est l’espèce de félin la plus rare sur Terre. Ces animaux vivent dans des régions difficiles d’accès de la forêt amazonienne et sont donc relativement peu étudiés.” a-t-il ainsi débuté. « Les premières images du chat-serpent ne sont apparues qu’en 2020. Ce mammifère pèse jusqu’à 4 kilogrammes et atteint 50 centimètres de long. » Selon lui, ce type de chat est s très sauvage et seules quelques tribus locales ont réussi à l’apprivoiser. Vasilev a ensuite cité « TGC Unknown Planet » comme source de l’image. Depuis, l’image a fait le tour du monde.

Or, comme vous devez vous en douter… Le chat en question n’était qu’un produit de la technologie de l’intelligence artificielle. « Pour autant que je sache, un système d’intelligence artificielle a été utilisé pour le créer, et je ne sais pas lequel, car je n’ai pas pu trouver l’auteur du dessin », a révélé Vasilev à MailOnline. Mais pour vraiment corroborer ses dires, c’est le Dr Andrew Kitchener, conservateur principal des vertébrés au National Museums Scotland, qui a apporté son expertise, affirmant que ce type de chat n’existait absolument pas.