Ciel : un astéroïde va vraiment frôler la Terre !

Ce weekend, un astéroïde va frôler la Terre ! Et surprise, ce dernier sera visible à condition, bien sûr, d’avoir un télescope. Un phénomène assez rare pour être souligné !

Comme un air de fin du monde. En effet, selon l’agence spatiale américaine (NASA), un énorme astéroïde pourrait s’approcher de la Terre. À vrai dire, cet astéroïde pourrait s’approcher plus près de la Terre, qu’il ne sera plus proche de la Lune. Un phénomène relativement rare, qui ne se produit qu’une fois par décennie. L’astéroïde 2023 DZ2, récemment découvert, se déplace à une vitesse de 28 000 km/h, et la NASA indique qu’il mesure entre 42 et 90 mètres. Cet astéroïde a été découvert pour la toute première fois, le 27 février dernier.

Ce sont les astronomes de l’observatoire Roque de los Muchachos, à La Palma (Espagne), qui fait partie des îles Canaries, qui en sont à l’origine. Mais à combien de kilomètres l’astéroïde passera-t-il de la Terre ? Sommes-nous en danger ? Rassurez-vous, pas vraiment. En effet, selon la NASA, cet énorme rocher ne devrait passer pas vraiment vous “frôler”. Il devrait passer à 175 029 km (la Lune se trouvant à 384 399 km, à titre indicatif). L’équipe Asteroid Watch de la NASA a déclaré sur Twitter : « Un astéroïde nouvellement découvert, nommé 2023 DZ2, passera en toute sécurité à côté de la Terre samedi, à plus de 100 000 km de distance. Si les rapprochements sont fréquents, celui d’un astéroïde de cette taille (140-310 pieds) n’a lieu qu’une fois par décennie, ce qui constitue une occasion unique pour la science. »

« Les astronomes du Réseau international d’alerte aux astéroïdes utilisent cette approche rapprochée pour en apprendre le plus possible sur 2023 DZ2 dans un court laps de temps – une bonne pratique pour la #PlanetaryDefense à l’avenir si une menace potentielle d’astéroïde était découverte. » La belle petite histoire ? Vous pourrez le voir dans le ciel. En effet, si vous avez un téléscope, il vous faudra simplement de regarder dans le ciel vers chez vous, pour pouvoir le voir passer. Cette énorme roche passera au plus proche de notre Terre le 25 mars (samedi, donc) mais la meilleure fenêtre pour le voir passer serait plutôt vendredi soir. En effet, ce dernier sera juste en dessous de l’amas d’étoiles de la Ruche, dans la constellation du Cancer.