Shrek : il est inspiré d’un français !

Mais de qui est inspiré Shrek ? Le personnage de dessin animé pourrait être directement inspiré d’un ancien lutteur français. Retour sur une folle histoire.

Tout le monde connaît l’histoire de Shrek. Son physique pourrait d’ailleurs avoir été inspiré d’un homme, un vrai, qui fut lutteur lorsqu’il était encore en vie. En effet, ce dernier ressemble étrangement à… Maurice Tillet. Ce dernier, né en Russie en 1903, souffrait d’une rare maladie qui faisait gonfler ses articulations et son visage. Son histoire débute par la mort de son père, quelque temps après sa naissance. Ce dernier était ingénieur de chemins de fer. Suite à ce drame, c’est la révolution qui s’installe en Russie et plutôt que de rester et prendre le risque de mourir, la famille décide de fuir vers la France, en direction de Reims, en Champagne.

Tillet espérait alors mener une vie simple. À 20 ans, il commence des études de droit à l’université de Toulouse dans l’espoir de devenir avocat. Mais c’est aussi à ce moment-là que sa maladie se déclare. Tillet remarque des gonflements au visage, aux mains et aux pieds. Un phénomène qui, peu à peu, s’amplifie au point même de considérablement modifier sa voix (qui devient très grave). Se soignant, on lui diagnostique une tumeur bénigne de l’hypophyse, qui a provoqué un épaississement rapide de ses os.

Une maladie qui s’appelle l’acromégalie et qui entraîne une réduction de l’espérance de vie. Parmi les symptômes, on retrouve de l’hypertension artérielle, de l’apnée du sommeil et de l’insuffisance cardiaque. Son apparence ayant été considérablement modifiée, Tillet estime qu’il ne pourra jamais être avocat et rejoint l’armée, la marine française. En parallèle, il entame une carrière de lutter. Reconnu pour son talent et sa drôle d’apparence, il finit par déménager à Boston, aux USA, d’où il rencontre Paul Bowser, Ce promoteur le met en avant. Résultat ? Tillet est invaincu 19 mois durant.