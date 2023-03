Pérou : il sort avec une momie de 800 ans

Au Pérou, un homme a été arrêté avec une momie. Il a alors expliqué aux forces de l’ordre qu’il était « en couple » avec elle. De quoi surprendre…

Au Pérou, un homme de 26 ans, Julio Cesar Bermejo, a été aperçu en train de dormir avec une momie vieille de plusieurs siècles. Interrogé par la police, ce dernier a avoué que les restes de cette personne étaient en fait… Sa petite amie spirituelle. Cet ancien livreur de nourriture a été aperçu par les forces police en train de boire de l’alcool sur un site archéologique, le Mirador de Mantato, à Puno (Pérou). Avec lui, se trouvait un petit sac réfrigérant de couleur rouge. Ce sac portait le logo de la société Pedidos Ya, une société spécialisée dans les plats à emporter. Or, plutôt que de trouver de la nourriture dans ce fameux sac, les forces de l’ordre ont découvert… Des restes momifiés. Selon les experts, la momie serait vieille de 600 à 800 ans !

Porte-parole de la police nationale de la région de Puno, Marco Antonio Ortega a expliqué comment tout cela s’est déroulé : « Un homme de 26 ans avait un sac de livraison étiqueté ‘Pedidos Ya’. À l’intérieur, ils ont trouvé une momie ». Selon ses dires, le corps se trouvait dans des bandages et était disposé selon la position fœtale. Une histoire étrange, mais qui a pris une tournure plus inattendue encore lorsque Vermejo a avoué que cette momie dormait avec lui, dans son lit et qu’ils s’amusaient à regarder la télévision, ensemble.

« À la maison, elle est dans ma chambre, elle dort avec moi. Il y a mon lit, la télévision et à côté, il y a Juanita. Je m’occupe d’elle. C’est comme, si vous me permettez l’expression, comme si c’était ma petite amie spirituelle. » Selon Bermejo, c’est son propre père qui lui a offert la momie. Celle-ci ferait partie de la famille. Mais au lieu de la donner à un musée, tous auraient décidé de la conserver. Problème… Cette momie n’est pas le corps d’une femme, mais bien d’un homme. Selon la science, il s’agirait d’un homme de 45 ans environ.