Le Seigneur Des Anneaux : de nouveaux films en préparation

La Warner Bros l’a annoncé, de nouveaux films Le Seigneur Des Anneaux sont sur le point d’être réalisés et diffusés au cinéma. Découvrez tout sur le sujet !

Vous aimez Le Seigneur Des Anneaux ? Sachez qu’en plus des 3 films originaux, du triptyque du Hobbit et enfin, de la série récemment sortie… Voilà que la Warner Bros et New Line Cinema envisagent d’annoncer de nouveaux films. Ainsi, si vous pensiez que toutes les intrigues possibles des livres du même nom de J.R.R. Tolkien, du film Le Hobbit et de la série télévisée Prime Vidéo avaient été racontées, Hollywood a trouvé un moyen de continuer à faire tourner la roue. Cette décision aurait été annoncée par David Zaslav, le PDG de la Warner Bros, à l’occasion d’un échange téléphonique organisé avec certains des plus gros investisseurs, qui souhaitaient en apprendre un peu plus sur la direction prise par l’entreprise.

Pour autant, pas mal de points restent à être étudiés, notamment sur la partie des droits. Ces derniers ont fait l’objet de pas mal de transactions ces dernières années ! Par exemple, le groupe Embracer Group AB a acquis l’année dernière les droits pour tout ce qui concerne la Terre du Milieu, y compris les films, les jeux, les produits dérivés, les parcs à thème et les productions en direct. Mais l’entreprise a conclu un accord avec la Warner au sujet de certains personnages, comme Gandalf, Bilbo ou encore Aragorn. Pas question pour autant de marcher sur les plates bandes de la trilogie signée Peter Jackson.

« Il y a vingt ans, New Line a fait un acte de foi sans précédent pour réaliser les histoires, les personnages et le monde incroyables du Seigneur des Anneaux sur grand écran », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. Le résultat a été une série de films qui ont fait date et qui ont été adoptés par des générations de fans. » L’idée ? Explorer toujours plus l’univers de J.R.R Tolkien. L’objectif final serait donc d’inviter les fans à pénétrer un monde qu’il ne connaissait pas encore tout à fait, du moins une partie même de ce monde. Aucune information n’a toutefois filtré sur le contenu et une éventuelle date de sortie.